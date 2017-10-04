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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Hülya Koçyiğit sokak hayvanları için kulübe tasarladı

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

04 Ekim 2017 20:56

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - BAĞCILAR Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlerin tasarladığı birbirinden renkli hayvan kulübeleri, engelliler tarafından yapılıp sahiplerine teslim edildi. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi\'nde düzenlenen etkinliğe sanatçı Hülye Koçyiğit, oyuncu Pelin Orhuner, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri ve Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri katıldı. Sosyal sorumluluk projesi olan ve \'Yuva Bizden Dostluk Sizden\' sloganıyla düzenlenen program, çocuklar ve engelliler için düzenlenen eğlenceyle başladı. Etkinlikte çocukların ve engellilerin hayvan seslerini taklit etmeleri renkli görüntülere sahne oldu. Protokol konuşmaları sonrası hayvan barınaklarının bulunduğu alana gidilerek tasarımlarını Hülya Koçyiğit, Ece Uslu, Murat Ünalmış, Ufuk Özkan ve Nükhet Duru gibi ünlü isimlerin yaptığı ve Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerlerinin yaptığı kedi ve köpek yuvaları sahiplerine teslim edildi. “Tasarladığımız kulübeler engelli arkadaşlarımız tarafından yuvaya dönüştü” Tasarladığı kulübede yaşayacak köpeği sevdikten sonra konuşan Hülya Koçyiğit, “Hayvanları koruma gününde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı çok güzel bir fikir düşünmüş. Ben de dâhil olmak üzere birçok ünlü sanatçı kulübeleri çizdi ve engelli vatandaşlarımız da onları işleyerek hayata geçirdi, yuva haline getirdi. Amacımız sevgili hayvan dostlarımıza daha iyi bir yaşam sunabilmek ve onların yaşam hakkına saygı duymaktır. Böylece onları hem yuva sahibi yapıyoruz, hem de onları ne kadar düşündüğümüzü ve sevgi ve şefkat göstermemiz gerektiğini hatırlıyoruz\" dedi. Hayvanların bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini kaydeden Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, “Bu yaptığımız çalışmaların bir marifet olduğunu düşünmüyoruz. Bunlar bizim yapmamız gerekenlerdir. Biz sadece onların haklarını veriyoruz” diye konuştu. “Hayvanları barınaklardan sahiplenmeliyiz” Hülya Koçyiğit’in tasarladığı kulübenin ve adını ‘Zeyna’ koyduğu yavru köpeğin yeni sahibi Ertuğrul Canden, hayvanların Petshoplardan alınmaması gerektiğini belirtti. Canden, “Önemli olan barınaklardan hayvan sahiplenilmesidir. Çünkü onların bize, yardımımıza ihtiyacı var” şeklinde konuştu. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Ömer Taşdan, yaptığı kulübenin Hülya Koçyiğit tarafından tasarlanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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