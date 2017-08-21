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(Görüntülü Haber) Hortum esnasında yapılması gerekenler

İstanbul DHA İstanbul Beykoz'da bugün hortum meydana geldi, yarın içinde kuvvetli yağış ve hortum uyarısında bulunuldu

21 Ağustos 2017 19:37

İstanbul DHA İstanbul Beykoz\'da bugün hortum meydana geldi, yarın içinde kuvvetli yağış ve hortum uyarısında bulunuldu. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, hortum esnasında yapılması gerekenleri şöyle açıkladı: - Hortum gördüğünüzde suyu, elektriği ve gaz (LPG) kaynağından kesin, yanma oluşmuşsa gerekli şekilde müdahale edin. - Şiddetli şimşekle birlikte gözlenen fırtınalar bölgenizi tehdit etmeye başladığında, en son bilgi ve talimatları almak için radyo ve TV haber yayınlarını dinleyin. - Bir hortum görüldüğünde, pencereden, kapılardan ve dış duvarlardan uzakta kalın. Başınızı düşen nesnelerden ya da uçuşan döküntüden koruyun. - Evde ya da küçük bir yapıda, bodruma zemin katına ya da fırtına hücresine gidin. Eğer bodrum yoksa alt kattaki tuvalet, koridor gibi bir iç bölüme gidin. - Her iki durumda da (ağır bir masa gibi) dayanıklı bir şeyin altına girin ve tehlike geçinceye kadar orada kalın. - Okulda, herhangi bir sağlık biriminde, fabrika ya da alışveriş merkezinde iseniz, önceden belirlenmiş sığınak yerlerine gidin. En alt kattaki iç koridorlar genellikle en güvenilir yerlerdir. Pencerelerden ve açık yerlerden uzak durun. Görevli personel ve yetkililer ile işbirliği yapın, onlar olağanüstü durumlarda yapılacak şeyler hakkında eğitilmişlerdir. - Gökdelende iseniz, mümkünse en alt kattaki küçük iç odalara ya da koridorlara ulaşın. - Araçta, treylerde ya da karavanda iseniz, derhal oradan çıkın ve daha dayanıklı bir yapıya gidin. - Eğer yakınlarda bir sığınak yoksa en yakın hendeğe veya bir ark (dar ve derince su kanalı) içine ellerinizle başınızı siper yaparak yüzükoyun uzanın. - Araba veya diğer bir araç içinde iseniz hortumdan kaçmaya çalışmayın. - Bu fırtınaların süratli ve düzensiz hareketiyle başa çıkılmaz.

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