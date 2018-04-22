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Spor

(Görüntülü Haber) Hopasporlu taraftarlar maç öncesi Malatya'da horon tepti

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Artvin Hopaspor, Malatya'da oynanacak Play-Off mücadelesinde Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'la karşılaşacak

22 Nisan 2018 19:10

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Artvin Hopaspor, Malatya\'da oynanacak Play-Off mücadelesinde Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor\'la karşılaşacak. TFF 3\'üncü Lig\'e çıkma mücadelesi öncesi Malatya\'ya gelen Hopasporlu taraftarlar kent merkezinde horon teperek maça hazırlandı. Kent merkezinde renkli görüntüler oluşturan Hopasporlu taraftarlar meşaleler yakarak takımlarına destek verdi. İnönü Meydanı\'nda toplanan Hopalılar, sloganlar atarak maça ısındı. Maçın oynanacağı Malatya Stadı ise güvenlik gerekçesiyle ikiye bölündü. Artvin temsilcisi Hopasporlu taraftarlar için ayrılan doğu tribününün büyük bölümünü dolarken, Ordu temsilcisi Fatsa Belediyesporlu taraftar ise kendileri için ayrılan batı tribününde yer alarak takımlarına destek verecekler.

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