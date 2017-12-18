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(Görüntülü Haber)  Honda Türkiye Başkanı Tsumura'nın Kangal köpeği ilgisi

  İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- BAYİ ziyareti için Sivas'a gelen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura ve Japon yetkililer, kentin sembolleri arasında bulunan dünyaca ünlü Kangal köpeklerine hayran kaldı

18 Aralık 2017 20:46

 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- BAYİ ziyareti için Sivas\'a gelen Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura ve Japon yetkililer, kentin sembolleri arasında bulunan dünyaca ünlü Kangal köpeklerine hayran kaldı. 

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, Honda Türkiye Direktörü Akihito Suyomo ve Honda Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Cem Öztürk bayi ziyareti için Sivas\'a geldi. Takuya Tsumura, kangal köpeklerine duyduğu özel ilgiden dolayı Merakum mevkisinde bulunan Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezi\'ni ziyaret etti. Dünyaca ünlü Kangal çoban köpeklerini seven Japon heyet, merkezin işletmecisi ve sorumlusu uzman Hüseyin Yıldız\'dan da bilgi aldı. Kangalların bol bol fotoğrafını çeken Japon heyet, köpeklerin gösterişi ve büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Heyet, yavru köpekleri kucaklarına alarak sevdi.

\'İLGİLERİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ\'

Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezi sorumlusu Hüseyin Yıldız, \"Gelen Japon misafirlerimizin kangal köpeklerine çok ilgi duymaları ve yakinen sevgi gösterileri bu bağlamda bir üretici olarak şahsım adına beni çok mutlu etti. Ortadoğu ve Uzak Asya\'dan gelen turistler ve bu son gelen Japon misafirleri de Kangal köpeği ziyaretinden çok memnun oldular. Öyle inanıyorum ki bu gelecekte turizm şirketlerini de harekete geçirecektir\" dedi.

 

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