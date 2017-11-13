(Görüntülü Haber) Honaz'da kayıp 2 kişi, polis köpekleriyle aranıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz ilçesinde, geçen 30 Haziran\'da Soner Kızılırmak (36), 18 Ekim\'de ise arkadaşı Murat Uğur Pınarbaş\'ın (29) ortadan kaybolmasının ardından başlatılan arama- kurtarma çalışması sürüyor. Pınarbaş\'ın cep telefonunun bulunduğu Akbaş Barajı çevresi, polisin ceset arama köpekleriyle arandı, ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Honaz\'da geçen 30 Haziran\'da Soner Kızılırmak, 18 Ekim\'de ise Murat Uğur Pınarbaş kayıplara karıştı. Kayıpların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Geçen hafta Akbaş Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda Pınarbaş\'a ait cep telefonu bulundu. Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görevli deneyimli polislerden oluşan özel ekip, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kayıp kişilerin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine ise Ankara\'daki Emniyet Genel müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi\'nden \'Obert\' ve \'Melo\' adlı kadavra arama köpekleri getirildi. Köpek eğitim uzmanı polisler, köpeklerle cep telefonunun bulunduğu baraj çevresini taradı. Köpeklerin tepki verdiği Karaçay Deresi\'ndeki iki alan, iş makinesiyle kazıldı. Ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak yürttüğü çalışmada, 4 kilometrelik alanda kadavra köpekleriyle arama çalışmaları sürecek. ADLARI ÖLÜM LİSTESİNDE İDDİASI Bir suçtan dolayı cezaevine girip çıkan F.B.\'nin Azerbaycan vatandaşı olan eşiyle görüştüğü ileri sürülen 8 kişi olduğunu duyduğu, bu kişilere karşı öfke beslediği ve ölüm listesi yaptığı iddia edildi. Kayıp Pınarbaş ile Kızılırmak\'ın da F.B.\'nin yaptığı iddia edilen 8 kişilik ölüm listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Kayıp iki arkadaşın yakınları, katıldıkları bir televizyon programında, F.B.\'nin bu 8 kişiyi öldüreceğini öne sürdü.