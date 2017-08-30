(Görüntülü Haber) Hollywood filmlerini hatırlatan Zafer Bayramı kutlaması

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki bir otelin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yılını kutlamak için hazırladığı kısa film, Hollywood filmlerini hatırlattı. Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak Mevkisi\'ndeki Liberty Likya Otel, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'na özel kısa film hazırladı. 12 yamaç paraşütü pilotu ve 10 dalgıcın aralarında bulunduğu 90 otel çalışanının rol adlığı filmde, Türk bayrağı ve Atatürk posteri karada, denizde ve havada dalgalandırıldı. Babadağ\'dan atlayan yamaç paraşütü pilotlarının otele inişini konu alan kısa film, çekim teknikleri ve diyaloglarıyla Hollywood filmlerinin fragmanlarını hatırlattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük beğeni topladı.