(Görüntülü Haber) Hollanda'da saldırıya uğrayarak öldürülen Alaattin Kılıç, Of'ta toprağa verildi

Osman ŞİŞKO/OF(Trabzon), (DHA)- HOLLANDA\'nın başkenti Amsterdam\'da, 6 gün önce iş çıkışı eve gittiği sırada 4-5 kişilik taraftar grubunun saldırısına uğrayan ve bıçaklanarak öldürülen işçi, evli ve 2 çocuk babası 41 yaşındaki Alaattin Kılıç, memleketi Trabzon\'un Of İlçesi\'nde toprağa verildi.



Hollanda\'nın başkenti Amsterdam\'da oynanan ve Fas takımının Fildişi Sahili\'ni 2-0 yendiği maç sonrası kutlamaların yapıldığı parktan iş dönüşü geçtiği sırada 4-5 kişilik grubun saldırısına uğradığı ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirtilen Alaattin Kılıç\'ın cenazesi olaydan 6 gün sonra memleketi Trabzon\'a getirildi. Of ilçesi Cumapazarı Beldesi\'ne getirilen Alaattin Kılıç için Cumapazarı Merkez Camiinde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Babası Seyfettin ve kardeşi Selahattin Kılıç ile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Kılıç, Serindere Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Ağabeyinin parkta 4-5 kişilik grubun saldırısı sonucu bıçaklanarak öldürüldüğünü anlatan Selahattin Kılıç, \"Biz de fazla bir şey bilmiyoruz. Polis olayı araştırıyor. Fas uyruklu 1 kişi gözaltına alınmış ve halen gözaltındaymış.Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz\" dedi.