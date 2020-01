(Görüntülü Haber) Hoffenheim Teknik Direktörü Nagelsmann: "Beraberlik için sahaya çıkmayacağız"

\"Buraya 1 puanla sahadan ayrılırsak iyi olur düşüncesiyle gelmedik\"





UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü haftasında yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Hoffenheim\'da teknik direktör Julian Nagelsmann ve futbolculardan Eugen Polanski, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Mücadelenin oynanacağı 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı\'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hoffenheim Teknik Direktör Julian Nagelsmann, \"Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Yarın da amacımız kazanmak olacak. Beraberlik için sahaya çıkmayacağız. Kazanırsak işimiz ciddi şekilde kolaylaşır. Tabii ki bunda, oynanacak diğer maçta alınacak sonuçta etkili olacaktır. Buraya 1 puanla sahadan ayrılırsak iyi olur düşüncesiyle gelmedik\" dedi.



\"RAKİBİN KADROSU BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLACAK\"



Futbolun güzel tarafının her maçın farklı bir hikayesi olduğunu dile getiren Julian Nagelsmann, \"Yarın, ilk maçta aldığımız galibiyetin hiçbir önemi olmayacak. İlk maç öncesinde de rakibimizin rotasyona gideceği ve önemli



oyuncularını lig maçlarına saklayacağı yönünde haberler vardı. Bunun hiçbir önemi yok. Yarın rakibin kadrosu bizim için sürpriz olacak. Şimdiden 3-1\'lik sonucu garanti edebileceksek teşekkür eder buradan ayrılırım. Bizim yapabileceklerimiz net olmakla birlikte rakibin yapabilecekleri sürpriz olacaktır\" diye konuştu.



\"SAKAT OYUNCULARIN YERİNİ DOLDURABİLİRİZ\"



Takımdaki sakat oyuncuların kendilerini etkilemeyeceğini söyleyen Alman teknik adam, \"Uzun süredir sakatlığı süren oyuncularımız bulunuyor ama çok geniş ve kaliteli bir kadromuz var. Sakat oyuncuların yerini doldurabiliriz. Bazı oyuncularımız için bu bir fırsat olabilir. Kadroma güveniyorum. Yarın iyi bir maç ortaya koymamamız için hiçbir neden yok\" şeklinde konuştu.



\"YAKALADIĞIMIZ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ\"



Avrupa kupalarında takım isminin hiçbir önemi olmadığını vurguluyan Nagelsmann, \"Herkes top oynamak ve kendini göstermek istiyor. Biz de iyi sonuçlar alabileceğimizi gösterdik. Sahada daha iyi takım olmak yetmiyor, daha hedefe yönelik goller atmalısınız. Gruptaki ilk maçımızda öne geçebilirdik ama mağlup olduk. Başakşehir maçında fırsatları değerlendirdik, yarın da yakaladığımız fırsatları



değerlendirmek istiyoruz.\" diye konuştu.



\"STADIN KORİDORLARINDA OYUNCULARIN GERÇEK BOYUTTAKİ FİGÜRLERİNİN BİZİ KARŞILAMASI DA BENİ ETKİLEDİ\"



İstanbul\'un çok buşuk bir şehir olduğunu ve bundan etkilendiğini dile getiren Nagelsmann, \"Çok fazla araç gördüm, indikten sonra yakın mesafeyi 1 saatte gelmek yanlış şeyi görmediğimi gösterdi. Almanya\'da bu kadar



sürede 50-60 kilometre fazla gidebilirdik. Ayrıca stadın koridorlarında oyuncuların gerçek boyuttaki figürlerinin bizi karşılaması da beni etkiledi\" dedi.





EUGEN POLANSKİ: \"GRUPTAN ÇIKMAYI KENDİMİZE HEDEF OLARAK KOYDUK\"



Hoffenheim takım kaptanı Eugen Polanski ise \"Yarın sahada çok dikkatli olmalıyız, en az ilk maçtaki kadar iyi bir futbol ortaya koymak zorundayız. Avrupa Ligi bizim için çok şey ifade ediyor. Bundesliga\'dan farklı bir atmosferde maç oynuyorsunuz. Hiçbir maça değersiz gözle bakmıyoruz. Gruptan çıkmayı kendimize hedef olarak koyduk. Başakşehir\'le oynadığımız ilk maçta da bunu ortaya koyduk. Yarın da iyi bir sonuç almak için mücadele edeceğiz\" diye konuştu.





HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4\'üncü hafta maçında yarın saat 21.00\'de Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Hoffenheim, mücadelenin oynanacağı statta hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık çalışan gerçekleştirilen idmanda topla çalışma ve koşu yapıldı. Hoffenheim, basına kapalı olan bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.