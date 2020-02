(Görüntülü Haber) Hocalı katliamı İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde anıldı

Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- AZERBAYCAN’IN Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı Kasabası’nda 26 yıl önce Ermeni kuvvetleri tarafından katledilen 613 kişi, İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Hocalı’ya Adalet Haftası’ etkinliğiyle anıldı. Etkinlik, Türk ve Azeri milli marşların okunmasıyla başladı ve konuşmalarla devam etti. ‘Hocalı’ya Adalet Haftası’ etkinliğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Milletvekili Suat Önal, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Yadulla Paşayev, Makedonya Milletvekili Enes İbrahim, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Danışmanı eski milletvekili Elövset Agalarov, Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov, Rauf Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Gençlik İçtimai Birlik Başkanı Farid Şahbazlı, İstanbul Hocalı Programları Genel Koordinatörü İsmail Hakkı Şener ve İstanbul YeniYüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Şeyhmus Ortakaya katıldı. Anma etkinliğinde yapılan konuşmaların ortak mesajı \"Tek millet iki devletiz\" oldu. “HOCALI HİÇBİR ZAMAN KAPANMAYAN BİR VİCDAN YARASIDIR” Acı bir yıl dönümünü andıklarına değinen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, “Dünya giderek daralan üçgeninde büyük bir yıkımı, tükenişi yaşıyor. Medeni insan ve medeniyet başkasının acılarını duyabilen, zalime teslim olmayan, hukukun tesisinde gerektiğinde bedel ödeyebilendir. Her yara kapanır ancak vicdan yarası kapanmaz. Vicdan yarasını kapatacak bir ilaç varsa o da zalimin zulmünün damarının kurutulmasıdır. Zalim var olduğu sürece vicdan yarası kapatılamaz. Hocalı hiçbir zaman kapanmayan bir vicdan yarasıdır. Hocalı\'dakileri öldüremediler. Onların öldüremediği şey de mazlumun imanı, inancı, dayanışma ruhudur. Bunları öldürmek mümkün değil” dedi. “VATANSIZLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU BU MİLLET SURİYE’DE GÖRDÜ” Büyük bir sorgulama noktasında olduğumuza ve Türkiye’nin direndiğine vurgu yapan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, “15 Temmuz’da gösterilmiş o direnç bütün mazlum coğrafyası için gösterilmiş dirençti. Vatansızlığın nasıl bir şey olduğunu bu millet Suriye’de gördü. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz ama vatanınızı kaybettiğiniz andan itibaren yoksunuz demektir. Birlik ruhunun yaşaması gerekiyor. Bütün insanlık için birleşeceğiz. Bu zulmün sonuna bir nokta koyacağız. Yoksa gidişat kötü, insanlık sonunu tüketmektedir. Tarih hiçbir zaman bitmez. Tarihin öznesi insandır ve tarihi o yazar. Hiçbir zaman tarih yazmaktan vazgeçilmeyecektir. Biz tarihi tüm insanlık, dünya barışı adına yazacağız. Bunu da her cephede gerektiğinde bedel ödeyerek, canlarımızı vererek ama istiklalimizi teslim etmeyerek yapacağız ” şeklinde konuştu. “AZERBAYCAN’IN ACISI ACIMIZ, SEVİNCİ SEVİNCİMİZDİR” Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarına ortak olduğuna vurgu yapan AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, “Resmi kayıtlarda 613 sivilin hunharca katledildiği, 106’sı kadın 83’ü çocuk 7’den fazlası yaşlı diye ifade edilirken gayri resmi kayıtlarda bu sayının bin 300’ün üzerinde olduğu biliniyor. Bin 275 kişi esir alındı ve 150’sinin akıbeti bilinemiyor. Azerbaycan’ın coğrafi olarak 5’te 1’lik bölümü işgal edilmiştir. Bu soykırımı yapanları kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısı acımız sevinçleri sevincimizdir. Gerçekleştirilen katliamda saldırı suçu ve barışa karşı suçlar açısından uluslar arası hukuk ihlal edilmiş ve sorumlulara uluslar arası düzeyde cezai yaptırım uygulanmamıştır” dedi. “BİZİM AZERBAYCAN’I SAVUNDUĞUMUZ GİBİ ONLAR DA BİZİ SAVUNUYOR” Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın haklarını uluslar arası alanda savunuyoruz ve devam edeceğiz diyen Önal, “Onlar da her zaman Türkiye’yi savunmakta ve bizim hukukumuzu her yerde en üst düzeyde gözetmektedir. Geçen ay yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde güncel tartışmalar bölümünde Türkiye’nin Afrin’e yapmış olduğu operasyon malum çevrelerce Türkiye’yi uluslararasında zor bir pozisyona sokmak isteyenlerin girişimiyle tartışma açılmıştı. Orada da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Azerbaycan delegasyonu başkanı Samet Seyidov da \'Bu ne bir işgal ne bir saldırıdır. Bu teröre karşı yapılan bir harekâttır. DAEŞ ve PKK isimli iki terör örgütüne karşı düzenlenen bir harekâttır ve bölgeyi terör örgütlerinden temizleme amaçlıdır. Türkiye, yalnız Türkiye için değil aynı zamanda Avrupa için de savaşıyor’ şeklinde ifadeler kullanarak bizim haklılığımızı savunmuştur. Bu ifadelerden sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisine bizzat teşekkür etmiştir. Sadece Azerbaycan\'daki kardeşlerimiz değil tüm dünya üzerindeki soydaşlarımızın sorunları bizim sorunumuzdur. Maalesef akan kan Müslüman ve Türk kanı olunca dünya kör oluyor, sağıyor oluyor ve seyirci kalmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. \"HOCALI SOYKIRIMI 1 GÜNDE OLMADI\" Azerbaycan eski milletvekili Elövset Ağalarov Türkiye\'nin her zaman Azerbaycan\'ın yanında olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti: \"Hocalı soykırımı 1 günde gerçekleşmedi. 1991 yılının Kasım ayında 20\'den fazla devlet adamını bir helikopter kazasında öldürdüler ve sonra diğer facialar baş gösterdi. Bizim bir gözümüz ağlarken bir gözümüz gülüyor çünkü sizin gibi kardeşlerimiz var. Hep sizin yanınızdayız. 15 Temmuz\'da ben de İstanbul Boğaziçi Köprüsü\'ndeydim.Sizin acınız bizim acımızdır. Biz bir millet tek devletiz. Biliyoruz ki Hocalı soykırımı probleminde de tek değiliz.\" Konuşmaların ardından Azerbaycan Sanat Akademisi Koordinatörü Aybeniz Haşimova\'nın öncülüğünde akademi öğrencilerinin müzik resitali gerçekleşti. Anma programı plaket töreninin ardından son buldu.