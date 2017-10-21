(Görüntülü Haber) HIV'e karşı farkındalık için üretilen 'Vespa 946 RED', Tasarım Tomtom Sokakta'da sergileniyor

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- BİRÇOK farklı tasarımı ve markayı bir araya getiren \"Tasarım Tomtom Sokakta\" etkinliğinde katılımcılar Vespa motosiklet modellerini inceleme ve test sürüşü yapma fırsatı da buluyor. Motosikletler arasında en çok dikkat çeken ise \"946 RED\" adıyla üretilen ve HIV hastalığına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan model. Tomtom Mahallesi\'nde sanat, tasarım ve alışverişi \"Kendini izle\" temasıyla buluşturan etkinlikte katılımcıları sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları ve canlı performanslar bekliyor. Birçok ünlü m marka ve tasarımcının yer aldığı etkinlikte Vespa motosiklet modelleri de ziyaretçilerle buluşuyor. Firmanın Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan böyle bir ortamda yer almaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, \"Yeni ürünlerimizle birlikte çok önemli markalarla bir aradayız. Vespa\'nın kedine has, değişmeyen, teknik özellikleri güvenli sürüşü yansıtan ve keyif veren bir tasarımı var. Buradaki \"946 RED\" modeli de özellikle dünyada AIDS hastalığına karşı farkındalığı artırmak için seçilmiş bir model. Bunun özelliği her satılan 946 RED modelinden 150 Euro civarında bir bedelin HIV ile alakalı yapılan araştırmalara destek olması. Dünya çapında düzenlenen bu tür aktivitelerde bu model sergileniyor. Bunun yanı sıra diğer renkli modellerimizi de burada sergiliyoruz. İsteyen katılımcılarımıza arkadaşlarımız test sürüşü yaptırıyor. Böylece Vespa kullanmanın hazzını herkes yaşasın istiyoruz\" diye konuştu.