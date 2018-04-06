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(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisinin üzerinden 4 bin TL çıktı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'de üç farklı ilçedeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği şüphesiyle aranan Adnan T

06 Nisan 2018 00:23

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'de üç farklı ilçedeki hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği şüphesiyle aranan Adnan T., Ödemiş ilçesinde otogarda yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce Tire, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği şüphesiyle aranan Adnan T.\'nin Ödemiş\'te olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Otogara gelen ekipler, ilçeden ayrılmak üzere olan Adnan T.\'yi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen Adnan T.\'nin üzerinden, çalıntı olduğu tespit edilen 4 bin TL çıktı. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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