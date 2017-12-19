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(Görüntülü Haber) Hırsızlık şüphelisi anne ve oğlu tutuklandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta bir kamu kurumunda meydana gelen hırsızlık olayla ilgili anne ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı

19 Aralık 2017 19:39

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta bir kamu kurumunda meydana gelen hırsızlık olayla ilgili anne ve oğlunun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Muş Valiliği, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 11 Aralık 2017 günü Muş İl Özel İdaresi destek binası akaryakıt ambarında gerçekleşen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Olayın faili olduğu tespit edilen, Ö.E., E.E., Z.Ç. ve oğlu A.T.\'nin yakalanarak gözaltına alındığının duyurulduğu açıklamada şöyle denildi:

\"Hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan E.E.\'nin üzerindeki nüfus cüzdanının sahte olduğu, şahsın cezaevi firarisi olarak arandığı ve \'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden\' 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalar neticesinde, kurumdan çalındığı tespit edilen 1 adet masa üstü bilgisayar, monitör, klavye, 1 adet ısıtıcı,1 adet elektrikli soba, 1 adet büro tipi sandalye ve 1 adet semaver ile çok sayıda büro malzemesi ele geçirilerek kurum yetkilisine teslim edilmiş, yapılan aramalarda 18 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen ikametten hırsızlık olayında çalınan 102 ekran televizyon bulunarak sahibine teslim edilmiştir. Ayrıca aramalarda ele geçirilen 70 ekran televizyon, 35 ekran televizyon, cep telefonuna gerekli incelemelerin yapılabilmesi için el konulmuştur. Olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen bir şahıs ifadesi alındıktan sonra salıverilmiş, hırsızlık şüphelisi olarak yakalanan Ö.E., E.E., Z.Ç. ve oğlu A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.\"

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