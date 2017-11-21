(Görüntülü Haber) Hırsızlık için girdiği evin sahibini bıçakladı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, soygun için eve giren hırsız, içeride karşılaştığı ev sahibi Aynur B.\'yi (24) bıçaklayıp, cep telefonunu gasp ederek kaçtı.



Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen genç erkek, soygun için 26 no\'lu sokakta bulunan 3 katlı binanın ikinci katındaki Aynur B.\'nin evine girdi. Kapıyı zorlayarak içeri giren soyguncu, evin salonunda Aynur B. ile karşılaştı. Soyguncu, kendisini görünce bağıran Aynur B.\'yi bıçakla yaralayıp, elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Genç kadının bağırışları üzerine bir üst katta oturan kayınpederi Nuri B. indi. Gelinini kanlar içerisinde bulan Nuri B.\'nin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri, Aynur B\'yi ilk müdahalenin ardından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi\'ne götürdü.



Polis, yaralı kadının ifadesi doğrultusunda soyguncunun kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

