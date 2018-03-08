(Görüntülü Haber) Hırsızlık için girdiği evin balkonundan düştü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da çok sayıda kaydı bulunan Mustafa K. (27), hırsızlık için girdiği birinci kattaki dairenin balkonundan düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Mustafa K. gözaltına alınırken, polis, diğer iki şüpheliyi arıyor. ​Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir apartmanın birinci katındaki daireye tırmanarak balkondan giren hırsızlar, tablet bilgisayar, cep telefonu, laptop ve 16 bin lira para çaldı. Hırsızlık olayını fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Gelen ekipler, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerden birinin hırsızlık olayının ardından daireden inerken düştüğü görüldü. Yapılan araştırmada, balkondan düşen şüphelinin Mustafa K. olduğunu saptadı. Adresi belirlenen şüpheli, kısa sürede yakalandı. Mustafa K. sorgusunda, suç ortaklarının Delil Y. (27) ve Şahin K. (27) olduğunu itiraf etti. Şüphelilerin, kent genelinde 6 hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi. 16 BİN LİRAYI DUYUNCA ŞOKE OLDU Emniyete götürülen Mustafa K.\'ya çalınan elektronik eşyaların ve 16 bin liranın nerede olduğu soruldu. Paradan haberi olmadığını söyleyen Mustafa K., evden sadece tablet bilgisayar, cep telefonu ve laptop çaldıklarını söyleyip suç ortakları Delil Y. ve Şahin K,\'nin parayı kendisinden saklamış olabileceğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa K., adliyeye sevk edildi. Polis, Delil Y. ve Şahin K.\'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.