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(Görüntülü Haber) Hırsızlar önce kameraya sonra polise yakaladı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, bir büfeden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişiden 4'ü tutuklandı

13 Ekim 2017 20:54

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta, bir büfeden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 kişiden 4\'ü tutuklandı. Büfedeki hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karışan şüpheliler, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos 2017 günü Zafer Mahallesi\'nde yer alan bir büfenin korkuluk demirlerinin, demir kesme makasıyla kesilip, 500 paket sigara ve 1 dizüstü bilgisayarın çalınması olayıyla ilgili çalışma yapıldığı ifade edildi. Yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelileri A.D., E.K., M.K., M.S. ve M.S.G.\'nin gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada, \"A.D., M.K., M.S. ve M.S.G. isimli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, E.L. isimli şahıs ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştır\" denildi. Büfedeki hırsızlık ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, büfenin korkuluk demirlerini keserek içeri giren 2 şüpheli, ilk olarak raflardaki sigaraları torbaya dolduruyor. Daha sonra masa üstündeki bilgisayarı alan şüpheliler, çaldıkları sigara ve bilgisayarla birlikte büfeden ayrılıyor. DAYAK VE GASP Öte yandan, kentte, geçen 3 Ekim\'de, eski acil servis yolu üzerinde S.M.\'nin dövülerek, cep telefonu ve 75 lirasının gasp edilmesiyle ilgili yapılan araştırmalar sonucu, olayın şüphelisinin E.B. olduğu tespit edildi. Emniyet\'ten yapılan açıklamada, zanlının yapılan çalışmalar sonucunda 10 Ekim\'de il merkezinde yakalandığı ve çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandığı belirtildi. HAYVAN HIRSIZLIĞI Emniyet tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise geçen 6 Ekim\'de Hürriyet Mahallesi\'nde hayvan hırsızlığının meydana geldiği belirtilerek, \"Hayvan hırsızlığı konusuyla ilgili olarak yapılan araştırmalar ve Kent Güvenlik Sistemi (KGYS) üzerinden incelenen kamera görüntüleri neticesinde koyunları kamyonete koyup götürdüğü tespit edilen E.S., B.E. ve H.Y. isimli şahıslar yakalanmış, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Meydana gelen olaylarda toplam 9 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 5\'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzce halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokarak asayişin bozulmasına yönelik eylem gerçekleştiren suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir\" denildi.

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