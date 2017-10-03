(Görüntülü Haber) Hırsızlar mermer atölyesinin köpeğini çaldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) - BURSA\'da bir mermer işletmesine giren hırsızlar, işletmeci kardeşlere ait 2 yaşında \'Rocky\' adlı Dogo Argentino cinse köpeği çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin sahibi kardeşler, her yerde \'Arkadaş gibiyiz\' dedikleri köpeklerini arıyor. Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Caddesi\'nde Kadir Türkmen ve kardeşi Ömer Türkmen\'in sahibi olduğu mermer işleme ve satışının yapıldığı işyerine saat 03.20\'de hırsızlık amacıyla 5 kişi geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, saldırgan ve koruyucu tavırlarıyla bilinen köpekten ilk yaklaştıklarında korkan hırsızlar, hayvanın bulunduğunu alandan uzaklaştı. Daha sonra tekrar gelen hırsızlar, köpeği yiyecek vererek sakinleştirip havlamasına engel oldu. Hırsızlardan üçü çevreyi gözetlemek için iş yerinin çevresine dağıldıktan sonra ikisi ise köpeğin yakınlarında kalmaya devam etti. Hırsızlar, \'Beyaz ölüm meleği\' olarak da anılan köpeği, önce uzakta kalıp tepkisini kontrol ettikten sonra, hayvanın yanına giderek tasmasını bağlı olduğu direkten çıkartıp götürdü. Sabah saatlerinde işyerinde köpeği göremeyen sahibi Kadir Türkmen ise durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Türkmen yaptığı açıklamada, yavruluk çağından bu yana 2 yıldır çok severek baktıkları, yetişkinlik çağında ise hırsızlığa karşı caydırıcılık için köpeği Rocky\'e iş yerinde bakmaya başladıklarını söyledi. Rocky ile arkadaş gibi olduklarını belirten Türkmen, \" Neredeyse doğduğu günden beri bizimle beraber haliyle arkadaş gibi olmuştuk. Rocky\'nin çalınması çok üzücü bir olay\" dedi. Türkmen kardeşler her yerde köpeği \'Rocky\'yi aramaya başladı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.