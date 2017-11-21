(Görüntülü Haber) Hırsızlar mahallelinin kabusu oldu

Hırsızların hedefindeki sokağın sakinleri oldukça tedirgin... Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA Bağcılar\'da bir sokağa dadanan hırsızlar, bir ay içinde 10 ayrı eve girdi. Sokak sakinleri hırsızların bir an evvel bulunmasını istiyor. Çınar Mahallesi\'ndeki bir sokak son zamanlarda hırsızların hedefi haline geldi. Gece-gündüz ayrımı yapmayan hırsızlar, son bir ayda sokaktaki 10 evi soydu. Evde buldukları ne varsa çalan hırsızlar yüzünden sokak sakinleri isyan ediyor. Bazıları çareyi evine çift kapı yaptırmakta bulurken, bazıları ise nöbet tuttuğunu söylüyor. En son geçtiğimiz salı günü öğleden sonra otomobil ile gelen 3 hırsız, güpegündüz bir daireye girerek televizyonu ve buldukları parayı çaldı. Hırsızlıkların kaçış anlarını ise, karşı dükkanda bulunan güvenlik kamerası kaydetti. \"BİR AYDIR KIZIM EVDE TEK BAŞINA KALAMIYOR\" Evine hırsız giren ve televizyonları çalınan Derya İni, \"Polis hala hırsızları yakalayamadı. Hırsız televizyonu çalmış ve bir miktar parayı almış. Evi dağıtmış\" dedi. Bir diğer mağdur Sevda Aktepe ise, hırsızlar yüzünden çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, \"Kapının anahtar göbeğini çıkararak içeriye girmişler ve televizyonu çalmışlar. Bir aydır kızım evde tek başına kalamıyor. Hırsız eve girdi diye sürekli korkuyor. Burada sürekli hırsızlık oluyor. Geçen gün bir sohbet gittim, orada da herkes evine hırsız girdiğini söylüyor\" diye konuştu. \"EN AZ YÜZDE 90\'ININ EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİR\" Evine hırsız giren sokak sakini Recep Bayraktar, hırsızlıkların bir an önce son bulmasını isteyerek, \"Hırsızlar iki bilgisayar, altın ve para aldılar. Hırsızlar eve girdiğinde alt katta balkonda oturan komşumuz bile fark etmemiş. Burada hırsızlık çok olmaya başladı. Sokağın başından sonuna kadar gitseniz yüzde 90\'ının evine girilmiştir. Bu olaya bir çare bulunsa çok iyi olur. Özellikle gündüz giriyorlar\" dedi.