T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE'de, bir kafeteryaya giren hırsızlar, iş yerindeki alarmın çalması ile kaçtı

06 Ocak 2018 18:35

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de, bir kafeteryaya giren hırsızlar, iş yerindeki alarmın çalması ile kaçtı. Hırsızların içeri girmesi ve panik halinde kaçmaları kameralara yansıdı. Olay, Kültür Mahallesi Namık Kemal Sokak üzerinde bulunan bir kafeteryada meydana geldi.

Kafeteryanın çevresinde bulunan kişiler gözcülük yaparken, 2 kişi kapıyı açıp içeri girerek kasaya doğru yanaştı. Bir kişi kasaya uzanmak üzereyken iş yerinde bulunan alarm devreye girdi. Alarmın sesini duyan hırsızlar panik halinde kaçtı. 2 hırsızın içeri girmesi ve panik halinde kaçması iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZ DÜZCE DHA DÜZCEHırsızlarınOlay Kültür Mahallesi Namık Kemal SokakKafeteryanınBirAlarmın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24