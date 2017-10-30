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Dünya

(Görüntülü Haber) Hindistan’da kaydedilen anakonda videosu viral oldu

Mumbai, 30 Ekim, (DHA)- Hindistan’ın Mumbai kentinde bir tren istasyonu durağından aşağıya sarkan anakonda videosu internette viral oldu

30 Ekim 2017 18:57

Mumbai, 30 Ekim, (DHA)- Hindistan’ın Mumbai kentinde bir tren istasyonu durağından aşağıya sarkan anakonda videosu internette viral oldu. Hindistan demiryolları idaresi Mumbai’nin Dadar istasyonunda çekildiği iddia edilen videoyu yalanladı. \"Bu tür bir olay bize bildirilmedi. “ açıklamasını yapan Devlet Demiryolları görevlisi Nitin Bhogade The Indian Express\'e verdiği demeçte “Mumbai\'de hiçbir tren istasyonunda böyle bir olay kaydedilmedi\" dedi. Kaydedilen videoda anakonda olduğu iddia edilen yılan demirlerinden aşağı doğru yavaşça hareket ediyor.

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