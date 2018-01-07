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Dünya

(Görüntülü Haber) Hindistan’da bir adam düğünden kaçırılıp zorla evlendirildi

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Hindistan’ın Nalanda bölgesinde Bihar eyaletinde bir düğüne katılan bir adam törenden kaçırılarak tanımadığı bir kadınla evlenmeye zorlandı

07 Ocak 2018 18:55

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Hindistan’ın Nalanda bölgesinde Bihar eyaletinde bir düğüne katılan bir adam törenden kaçırılarak tanımadığı bir kadınla evlenmeye zorlandı. Silah zoruyla gerçekleşen evlilik töreninin YouTube’da paylaşılan görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlenerek hızla viral oldu. Gulf News’deki habere göre mühendislik yapmakta olan Vinod Kumar katıldığı düğünden kaçırılarak yabancı tanımadığı bir kadınla silah zoruyla evlendilrildi. 26 yaşındaki çaresiz damat şok edici videoda kendisini kaçıranlara yalvarırken görüntüleniyor. Adamı zorla alıkoyanlardan birinin “Kapa çeneni. Asmıyoruz evlendiriyoruz” dediği duyuluyor. “Pakadua Vivah” olarak bilinen uygulamada erkekler isteği üzerine zorlanarak evlendirilebiliyor ve Bihar bölgesinde yaygın bir evlilik yöntemi olduğu aktarılıyor. Serbest kaldıktan sonra basına konuşan damat kızın aile üyeleri tarafından arkadaş edinildiğini, sonra da arkadaşının düğününden zorla çıkarıldığını aktardı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı. (Fotoğraflı)

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