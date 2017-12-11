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(Görüntülü Haber) Hindistan'da 17 yaşındaki Bollywood oyuncusunu taciz eden bir adam tutuklandı

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Hindistan'da polis, 17 yaşındaki Bollywood oyuncusunu uçakta taciz ettiği iddiasıyla bir yolcuyu tutukladı

11 Aralık 2017 18:36

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Hindistan\'da polis, 17 yaşındaki Bollywood oyuncusunu uçakta taciz ettiği iddiasıyla bir yolcuyu tutukladı. Hindistan\'da Pazartesi günü Yeni Delhi\'den Mumbai\'ye seyahat eden 17 yaşındaki Bollywood oyuncusu Zaira Wassim, paylaştığı bir Instagram videosunda uçaktaki başka bir yolcu tarafından taciz edildiğini söyledi. Videoda Wassim, \"Sürekli omzumu dürttü ve ayağıyla boynuma ve sırtıma dokundu. Biz ülkemizde kız çocuklarımıza bu şekilde mi sahip çıkacağız?\" dedi. Videonun internette yayılmasının ardından olaya dahil olan Mumbai polisi, Cinsel Suçlar Yasası\'nın Çocukları Koruma kapsamında bir kadına cinsel tacizde bulunma suçuyla Vikas Sachdeva isimli bir kişiyi tutukladı. Konuyla ilgili Vistara polis yetkilisi Sanjiv Kapoor, \"Konuyu derinlemesine araştırıyor ve Zaira Wassim\'i bu konuda tamamen destekliyoruz. Böyle bir eyleme karşı müsamaha gösteremeyiz\" dedi. Yerel haberlere göre, cinsel tacizle suçlanan Vikas Sachdeva\'nın eşi Divya Sachdeva, kocasının masum olduğunu ve bir cenazeden döndüğünü söyledi. Eşinin çok yorgun olduğunu ve uçakta uyuyakaldığını iddia eden Divya Sachdeva, Wassim\'in ilgi çekmek için böyle bir iddiada bulunduğunu söyledi. Havayolu şirketi sözcüsü soruşturmayla ilgili havayolu yetkililerinin polise bilgi verdiğini söyledi ve \"Zaira Wassim\'in dünkü uçuşumuzda böyle bir eyleme maruz kalmasından ötürü çok üzgünüz\" dedi.

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