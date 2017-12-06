(Görüntülü Haber) Hilvan'da ruhsatsız şantiyeye operasyon: 53 gözaltı

MUSTAFA UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Hilvan ilçesinde jandarma tarafından ruhsatsız çalıştırılan bazalt taşı şantiyesine düzenlenen operasyonda 48\'i Suriyeli toplam 53 kişiyi gözaltına aldı. Şantiyenin sorumlusu S.A.K. tutuklanırken, toplam 456 bin lira da para cezası kesildi. Doğrular Mahallesi\'nde bulunan ve ruhsatsız olduğu belirlenen bazalt taşı üretilen şantiyeye, jandarma tarafından bu sabaha karşı baskın düzenledi. Şantiyede yapılan incelemede ruhsatsız çalıştırıldıkları saptanan 48 Suriyeli ile aralarında şantiye sorumlusu S.A.K.\'nın da bulunduğu toplam 53 kişi gözaltına alındı. Şantiye içerisinde yapılan aramada ise, 1 Kalaşnikof ve bu silaha ait 2 şarjör ile 48 mermi, ruhsatsız 1 av tüfeği, 3 fişek ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi. Ayrıca kasasına vanalı yakıt tankı düzeneği yerleştirilmiş 27 NY 310 sahte plakalı kamyon ve aynı şekilde ruhsat ve plakası olmayan motosiklet ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 53 kişi, Hilvan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Suriyeli 48 kişi, sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi\'ne gönderilirken, diğerleri ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye şüpheli 5 kişiden şantiye sorumlusu S.A.K. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. ŞANTİYEYE TOPLAM 456 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Yapılan inceleme sonucunda, SGK tarafından ruhsatsız işyeri işletmekten 120 bin lira, kaçak ve sigortasız çalıştırılan 48 işçi için ise, 336 bin lira olmak üzere toplam 456 bin lira para cezası kesildi.