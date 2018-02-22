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Ekonomi

(Görüntülü Haber) Hilvan'da 93 ailenin konut sevinci

MUSTAFA UFAK /ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan İlçesi'nde, dar gelirli aileler için TOKİ tarafından yaptırılan 2'inci etap 98 konuttan 93 konutun sahibi çekilen kurayla belirlendi

22 Şubat 2018 19:02

MUSTAFA UFAK /ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Hilvan İlçesi\'nde, dar gelirli aileler için TOKİ tarafından yaptırılan 2\'inci etap 98 konuttan 93 konutun sahibi çekilen kurayla belirlendi.


 

Kura törenine, Hilvan Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Hilvan Jandarma Bölük Komutanı İsmail Tanrısever, TOKİ yetkilileri ile hak sahibi vatandaşlar katıldı.


 

\"3\'ÜNCÜ ETAP DA YAPILACAK\"


 

Kura çekiminden önce konuşan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, \"Hilvan Belediyesi olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ödeme kolaylığı da göz önüne alınarak dar gelirli ailelerin barınması için 98 konutun yapımına başlandı. Bundan sonraki süreçte gelecek talepleri de göz önüne alarak 3. Etap için başvuruda bulunacağız. Konut sahibi olan aileleri tebrik eder hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim\" dedi.


 

Konut belirleme kura töreninde kuraya girmeyen 5 konut, TOKİ tarafından daha sonra satışa sunulacak.

 

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