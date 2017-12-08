(Görüntülü Haber) Hıdırellez UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'nde 

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, UNESCO\'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne girdi.



Edirne\'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenlikleri, her yıl 6 Mayıs günü Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi\'nde yakılan dev şenlik ateşiyle kutlanıyor. Türkiye ile Makedonya\'nın birlikte hazırlayıp, 2016 yılında UNESCO\'ya sunduğu, \'Bahar Kutlaması: Hıdırellez\' çok uluslu ortak dosyası, Güney Kore\'nin Jeju Adası\'nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 12\'inci Hükümetlerarası Komite Toplantısı\'nda değerlendirildi ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi\'ne kaydedildi.



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, uzun zamandır Hıdırellez\'in UNESCO listesine girmesini heyecanla beklediklerini belirterek, \"8300 yıllık tarihe sahip olan Edirnemizin adını sadece tarihi ile değil, aynı zamanda kültürel değerleri ile de tüm dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. 2010 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne ve ardından, 2011 yılında Selimiye Camii\'nin Dünya Mirası Listesi\'ne alınmasından sonra, şimdi de Hıdırellez\'in UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi\'ne alınması, Edirne\'nin kültürel ve turizm kimliğine büyük değer katacak\" dedi.



Gürkan, Hıdırellez\'in Kakava şenlikleri ile birlikte kabul edilmemesinin üzücü olduğunu da belirterek, \"Ama biz Kakavayı kutlamaya devam edeceğiz. Hıdırellez şenliklerini bir festival havasında kutlayacağız. Edirne en son uluslararası yapılan araştırmalarda 2 milyon 845 bin turistle tüm dünyada yüz şehir arasında 68\'nci sırada yer aldı. Şimdi UNUSCO\'nun yeni bir tesciliyle bu sayıyı daha da artıracağız. Ortada vadede 5 milyona, uzun vadede 10 milyona çıkarmak istediğimiz hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak\" diye konuştu.



Edirne İl Kültür Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise, daha önce ebru sanatı için de başvuruda bulunduklarını ancak Hıdırellez ve Kakava olarak listeye girmeyi çok istediklerini söyledi. Hacıoğlu, \"Ama UNESCO, sadece Hıdırellez olarak kabul etti. Baharın başlangıcı yeniden doğuş, iyilik, güzellik, biliyorsunuz Hıdırellez\'in en önemli ritüellerinden biri ateştir. Ateşler yakılır, üzerinden atlanır. Ateşten atlanılarak hastalıktan ve kötülüklerden korunulacağına inanılır. Bizim inancımıza göre Hızır ve İlyas Aleyhisselam\'ın birleşiminden gelen bir kelimedir. Hep iyilik üzerinedir. Güzellik üzerinedir. Kötülüklerden arınmak üzerinedir. Bu ritüelin yaşaması ve yaşatılması için artık UNESCO kültür mirasına girmiştir\" şeklinde konuştu.