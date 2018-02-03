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(Görüntülü Haber) Hesarek'te, Masterlar kayak yarışmasına büyük ilgi

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL'de bulunan Hesarek Kayak Merkezinde, 30 yaş üzeri 4 ayrı kategoride düzenlenen kayak yarışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi

03 Şubat 2018 20:56

Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ BİNGÖL, (DHA) BİNGÖL\'de bulunan Hesarek Kayak Merkezinde, 30 yaş üzeri 4 ayrı kategoride düzenlenen kayak yarışmasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Merkeze bağlı Dikme Köyü sınırlarında bulunan Hesarek Dağı\'na inşa edilen ve kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan Hesarek Kayak Tesisi\'nde, 30 yaş ve üzeri 4 ayrı grupta masterlar kayak yarışması düzenlendi. 30-40, 40-50, 50-55 ve 55 yaş üzeri gruplarda yarışan yaklaşık 50 sporcu, 1600 metrelik uzunluğa sahip pistte oluşturulan parkurda birinci olmak için birbiriyle yarıştı. Yarışma sonunda 3 kategoride 16 sporcu dereceye girdi. 30-40 yaş kategorisinde Yavuz Oruç, 40-50 yaş kategorisinde Ahmet Ağır, 50-55 yaş kategorisinde Mehmet Ağır, 55 yaş ve üzeri kategorisinde ise Mustafa Ertuğrul birinci oldu. Yarışmanın ardından dereceye girenlere madalyalarını Vali Ali Mantı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Erdal Arıkan verdi. Ödül töreninde konuşan Vali Mantı, Hesarek Kayak Tesislerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, Hesarek kayak merkezi, yine her zaman olduğu gibi haftasonları yoğun ilgi görüyor. Küçükten büyüğe tüm Bingöllü hemşehrilerimiz ve komşu illerden gelen hemşehrilerimiz Kayak Merkezinde gönüllerince vakit geçiriyorlar. Burada her türlü imkanlar kendilerine hazırlanmış. Ayrıca bugün değişik kategorilerde kayak yarışmalarında derece alan sporcularımıza ödüllerini verdik. Bizi mutlu eden şey, Bingöl\'de 7\'den 70\'e kayağa olan ilgi her gün daha da artıyor. Bakıyoruz, insanlar son derece mutlu. Aileleriyle beraber, çok uzaklara gitmeden çok yakında kayak merkezine gelerek hem burayı şenlendiriyor, hem de güzel günler geçiriyorlar. İnşallah bu kayak merkezimiz önümüzdeki yıllarda da güzel imkânlar sunarak Bingöl halkımıza ve çevre illere hizmet edecektir. Burada hizmet veren başka Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğümüz ve personelleri olmak üzere diğer özel sektördeki arkadaşlara ve ilgi gösteren Bingöllü hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi. Yarışma ve ödül töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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