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(Görüntülü Haber) Herakles Lahdi, 57 yıl sonra evine getirildi  (2)

ANTALYA MÜZESİ'NDE SERGİLENECEK Antalya Havalimanı'na getirilen Herakles Lahdi, buradan alınarak sergileneceği Antalya Müzesi'ne götürüldü

15 Eylül 2017 01:40

ANTALYA MÜZESİ\'NDE SERGİLENECEK

Antalya Havalimanı\'na getirilen Herakles Lahdi, buradan alınarak sergileneceği Antalya Müzesi\'ne götürüldü. 920 kiloluk kapağı ayrı olmak üzere iki parça halinde kırmızı mühürle kapatılan ağaç özel sandıktaki 3 tonluk lahdin nakli sırasında yoğun güvenlik önlemi alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, VIP önünde basına yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin geçmişte de dünyanın korumacılığa en çok önem veren ülkelerinden birisi olduğunu söyledi. 

Yalçın Kurt, “Bizim tarihimizde 1869 yılında Asar-ı Atika Nizamnamesi (Eski eserler tüzüğü) ile başlayan 1884\'de eserlerin yurtdışına çıkmasını yasaklayan yine bu nizamname yaklaşık 1970\'li yıllara kadar eski eser koruma ve hukukunu tanzim etmiştir. Şunu diyebiliriz, yaklaşık 150 yıldan beri Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti\'nde olmak üzere eski eserlerin yurtdışına ithali, ihracı, nakli yasalarla, nizamnamelerle yasaklanmıştır. Herakles Lahdi, Antalya Müze\'mizde sergilenen Küçük Asya tipi lahitlerdendir. Herakles\'in 12 değişik konumunu gösterir. Ve Herakles\'in ölümünden sonra tanrılara kavuşmak üzere onun gücü, kuvveti, insanın doğaya, tabiata karşı olan mücadelesini anlatır\" dedi. 

BU TOPRAKLARIN ESERİ

Herakles Lahdi\'nin bu toprakların bir eseri olduğunu dile getiren Kurt, şöyle konuştu:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu eserin ilimize dönmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Eser bundan yaklaşık 7 yıl önce Cenevre gümrüğünde yakalanmış ve Türkiye\'nin de başvurusu üzerine uzun zaman bir yargı süreci geçirmiştir. 2015 yılında Türkiye lehine karar verilmiş. Karşı taraf, eserleri götürenler üst mahkemelere dava açmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da biz karşı davalar açtık, davalarda lehimize gelişme oldu. Sonunda bu eseri yurtdışına götürenler davadan feragat etti. Lehimize sonuçlanacağını anladıkları için. Bu eser gelecek hafta büyük bir ihtimalle hafta sonuna doğru Sayın Bakanımızın teşrifleriyle yerinde tanıtılacaktır. Halkın tanıtımına açılacaktır.\"

Eserin Türkiye\'ye getirilmesi sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yaşar Kurt, “Bu Türkiyemizin  uluslararası koruma alanında kazanmış olduğu çok önemli bir konumdur. Çünkü biz dünyada korumaya en çok para ayıran, yatırım yapan ülkelerin başındayız. Bu nedenle yaptığımız hukuk mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti\'nin lehine olması uluslararası platformda bizi de güçlü kılmıştır\" dedi.

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