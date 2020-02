(Görüntülü Haber) Her gün ölüm korkusuyla yaşıyor (1)

Ergün AYAZ-DİNÇER AKBİR-DERİNCE-DHA KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Meryem Gülen bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği 4 ameliyat sonrasında doktor hatası nedeniyle sol bacağının felç olduğunu iddia etti. Meryem Gülen belindeki kemiğe takılan platinin vida ucunun damara değdiğini ve dengesini kaybedip düşmesi halinde vidanın damarı delerek iç kanama oluşması nedeniyle her gün ölüm korkusuyla yaşadığını söyledi.Derince Yenikent Mahallesi\'nde oturan 2 çocuk annesi Meryem Gülen şiddetli bel ağrısı şikayetiyle gittiği Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde 2 kez ameliyat oldu. Daha sonra ağrıları geçmeyen Meryem Gülen, 7 ay önce İzmit\'te özel bir hastaneye gidip muayene oldu. Burada platin takılması durumunda ağrılarının sona ereceğinin söylenmesi üzerine burada da iki defa yapılan operasyon sonucu omuriliğine 5 adet platin takıldı. Son ameliyata bağlı olarak sol bacağı felç olan Meryem Gülen, bir vidanın ucunun damara değdiğini düşmesi halinde damarın delinerek ölme tehlikesi bulunduğunu iddia etti. VİDA DAMARI DELDİĞİ ANDA ÖLECEK Hayati riskinin bulunduğu için hiçbir doktorun kendisini ameliyat etmek istemediğini söyleyen Meryem Gülen, Belimden 4 defa fıtık ameliyatı oldum. İkisi devlet hastanesinde, ikisi özel hastanede olmak üzere toplam 4 defa. Özel hastanede olduğum ameliyatta, belime platin koyuldu, platinin vidası sinirime vurdu. Sol ayağım felç oldu. Artık ayağımın iyileşme şansı yok. Aylar geçmesine rağmen belim çok şiddetli ağrıyor. Belimin ağrısı için gittiğim özel hastanede MR çekildim ve belime koyulan vidanın kemiğimi delip geçtiğini ve vidanın ucunun damara değdiğini, damarı tehdit ettiğini söyledi doktor. Tekrar ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat olmazsam, bir yere düştüğüm zaman, çarptığım anda iç kanamadan öleceğimi söyledi doktor. Vida damarı deldiği anda ölürsün diyorlar. Bir yere çarpma anında düşme anında hemen ölecekmişim. O vidanın çıkartılıp tekrar yeniden, küçük bir vida koyulması gerekiyor. 5-6 doktora gittim, hem özel hem devlet hastanesinde hiçbir doktor benim ameliyatımı yapmıyor. Hayati riskin var diyor, yapmıyor ameliyatımı. O yüzden hekimlerimizin bana yardım etmelerini istiyorum dedi. \'KALABALIK ARASINA GİREMİYORUM\' Düşme korkusu nedeniyle yanında eşi veya çocukları olmadan evden çıkamadığını ifade eden Gülen, Alışveriş yapamıyorum, pazara çıkamıyorum, kalabalığa giremiyorum. Yanımda çocuklarım, yakınlarım, eşim olmadan dışarı çıkamıyorum, korkuyorum ya bir anda düşersem ya biri bana çarparsa diye hiçbir kalabalığa giremiyorum. Alışverişi her şeyi eşim yapıyor. Dışarı çıkmaya korkuyorum düşerim diye. O yüzden yardım istiyorum yetkililerden, bana bir çözüm bulmalarını istiyorum. İyi bir doktorun beni sağlığıma kavuşturmasını istiyorum. Belim çok şiddetli ağrıdığı için, yürüyemiyorum. Ayağım için yapılan özel ayakkabı aparatı sayesinde yürüyebiliyorum, evin içinde de kullanmak zorundayım. Çünkü ayağım hiçbir şekilde kalkmadığı için, yürüyemiyorum. Düşme tehlikem çok fazla var. Ondan dolayı yardım istiyorum diye konuştu. \'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK\' Meryem Gülen doktor ve hastane yönetimi hakkında şikayette bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu Hastaneye gittiğimde bir önceki doktorumun bana platin olmayacağını söylemişti. Bu durumu platin takacak doktora söylememe rağmen bana, \'Ben 20 yıllık cerrahım, öyle şey olur mu Oraya bir platin koyacağım düzelteceğim. Eğer platin koymazsam 10 defa da ameliyat olsan o fıtık çıkar oradan\' dedi. Ben de ona güvendim inandım, ameliyata razı oldum. O vidanın oradan çıkarılması lazım. Belim aslında platine de uygun değilmiş. Gittiğim hekimlerde öyle söylediler. Hukuki sürecimizi de başlattık. Avukata verdik, inşallah doktorla da görüşmüşler, doktor suçlamaları kabul etmemiş. Oraya gittiğimde ayağımın düşük ayak olduğunu söylemiş. Ben oraya yürüyerek gittim her yerde kayıtlarda var, araştırıp öğrenebilirler. Diğer doktorumla da hatta görüşüp konuşup ayağımın düşük ayak olmadığını öğrenebilirler. Her türlü raporlarım var kanıtlayabilirim oraya yürüyerek gittiğime dair