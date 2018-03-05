(Görüntülü Haber) Hepsiburada'dan İzmir'de geniş katılımlı e-ticaret zirvesi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR’de e-ticaret zirvesi düzenleyen online alışveriş sitesi \'Hepsiburada\', dijital dünyaya adım atmak ve internet üzerinden satışlarını artırmak isteyen girişimcileri buluşturdu. İzmir zirvesinde 1200’ün üzerinde katılımcı bulunduğunu açıklayan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, \"İzmir, Hepsiburada’nın üçüncü en büyük alım yapılan ili. Bornova ilçesi İzmir içinde ön plana çıkıyor. Bu da gösteriyor ki genç nüfus daha ilgili. İzmir en çok kitap satılan il olarak öne çıktı\" dedi. Hepsiburada, daha önce Adana, Bursa ve Antalya’da gerçekleştirdiği e-ticaret buluşmasının dördüncüsünü İzmir’de gerçekleştirdi. Geniş bir katılımla düzenlenen e-ticaret zirvesine çok sayıda sektör temsilcisi ve e-ticarete adım atmak isteyen girişimci katıldı. Zirvenin açılışında konuşan İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, elektronik ticaretin tüm dünyada önemli yol katettiğini belirterek Türkiye’de potansiyel pazarların olduğu bir piyasanın bulunduğunu dile getirdi. Türkiye’de internet kullanımının giderek arttığını anlatan Güdücü, toplumun yüzde 61’inin internet erişimine sahip olduğunu söyledi. Güdücü, \"Genç nüfusun olması internet kullanımının artmasında etkili. Kullanıcıların yüzde 65’i akıllı telefon kullanıyor. Mobil kullanımının artmasıyla perakende ticaretin mobil cihazlardan yapıldığını görüyoruz. Çünkü daha kolay alışveriş ve daha kolay erişim sağlanabiliyor. Ancak güven ortamının sağlanması önemli. 2016’dan bu yana Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında e-ticaret konusunda çalışmalar yapıldı. Borsa olarak elektronik portal kurduk ve toptan alışverişin artmasını amaçladık\" diye konuştu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç ise e-ticaretin Türkiye ve İzmir ekonomisindeki ağırlığının arttığını ifade etti. Oda bünyesinde bir girişimci ağı kurulduğunu belirten Güleç, \"Ağımıza sık sık girişimciler başvuruyor. 2015-2018 eylem planında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda e-ticaret ortamının yaygınlaşması için çalışılıyor. Güven damgası sistemiyle elektronik ticarette güvenin arttırılması sağlanıyor. Siparişlerin en kısa sürede ulaştırılması amaçlanıyor\" dedi. \'SİZ KAZANIN BİZ DE KAZANALIM\' İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da esnaflığın köken olarak 12. yüzyıldan geldiğini belirterek, Ahilik\'ten alınan terbiyeyle dürüstlük temelinde üretimin önemine dikkat çekti. Dünyanın ve Türkiye’nin büyük bir hızla değiştiğini anlatan Mutlu, \"Gelişimleri takip ediyoruz. Alışverişin formatı, şekli değişiyor. Bazı uygulamalar rafa kalkıyor. Bu sektörde geniş ağlara hitap edebilmek önemli. Gönül birliği önemli. KOBİ’ler olarak işbirliğine ihtiyaç var. Arzda e-ticarete yönelik değişiklik var. Bu gelişmeleri iyi takip etmeli, isteklere göre mal ve hizmet sunmalıyız. Yaklaşık 70 meslek odası ile birlikte işbirliğine hazırız. Siz de kazanın biz de kazanalım. Karşılıklı kazanç prensibini önemsiyoruz\" diye konuştu. \'BİR AYDA 95 MİLYON ZİYARETÇİ\' Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ise konuşmasında günümüzde tüm işletmelerin mutlaka online mağazaya sahip olması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezini bir ayda 3 milyon kişi ziyaret edebilirken, Hepsiburada’yı 95 milyon kişinin ziyaret ettiğini kaydeden Kızıltan, şöyle konuştu: \"Alışveriş merkezlerinde dükkân bulmak çok zor. Dolayısıyla ticaret internete kayıyor. Özellikle mobil kullanımı çok yaygın. Sitemize mobilden gelen ziyaret oranı yüzde 74. Sitemizde 30’dan fazla kategoride hizmet veriyoruz. Hepsiburada’da mağaza açarak iş ortağı olabilirsiniz. Bankalar ile yaptığımız özel kampanyalar var. Sahteciliğe karşı ücretsiz koruma sunuyoruz. Kadınlar için özel fırsatlar sunuyoruz. Çünkü kadın girişimci sayısını artırmak istiyoruz. İnternet üzerinden alışveriş ile tüketiciler 7/24 açık online mağaza fırsatı yakalarken işletmeler, düşük yatırım maliyetiyle yüksek kazanç sahibi oluyor. Tüm Türkiye’ye tanıtım ve satış, ürün sergilemede özgürlük, zahmetsiz ve güvenli ticaret, prestijli ve kurumsal bir görünüm, rekabet avantajı, sonuç odaklı pazarlama harcaması, yeni tedarikçilere ulaşma, 1 günde online satışa başlama, e ticaretin avantajları arasında öne çıkıyor.\" İZMİR EN BÜYÜK ALIM YAPILAN 3’ÜNCÜ İL Dijital alışverişin durumu ile ilgili İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya ile Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi bir söyleşi gerçekleştirdi. E-ticaretin yılda yüzde 35’lik büyüme katettiğini söyleyen Ekmekçi, bu büyümenin KOBİ’ler ile birlikte gerçekleştiğini kaydetti. E-ticaret yapabilecek yaklaşık 3 milyon KOBİ bulunduğunu anlatan Ekmekçi, \"Potansiyelimiz var. Tüketici ne istiyor biliyoruz\" dedi. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, daha önce Adana, Antalya ve Bursa’da çok ciddi katılımlı toplantılar düzenlediklerini, ancak rekor katılımın İzmir’de sağlandığını vurguladı. Ekmekçi, İzmir zirvesinde 1200’ün üzerinde katılımcı bulunduğunu açıkladı. İzmir ve çevresinde ticaret yapan KOBİ’ler ile e-ticaret hakkında bilgi sahibi olmak isteyen işletmeleri bilgilendirmeyi amaçladıklarını anlatan Ekmekçi, şunları söyledi: \"81 ildeki tüketiciye sınırları aşarak ulaşmanın anahtarını veriyoruz. E-ticaret hükümetimiz tarafından destekleniyor. 2023’te 350 milyar liralık bir e-ticaret hedefi var. Bu nedenle önce içerde e-ticareti geliştirmek, akabinde de e-ihracatı yaygınlaştırmak amaçlanıyor. İzmir, Hepsiburada’nın üçüncü en büyük alım yapılan ili. Bornova ilçesi İzmir içinde ön plana çıkıyor. Bu da gösteriyor ki genç nüfus daha ilgili. İzmir en çok kitap satılan il olarak öne çıktı.\" E-TİCARET PERAKENDECİLİĞİN ÖNCÜ GÜCÜ E ticaretin mağazacılık sektörüne de bir katkıda bulunduğunu dile getiren Ekmekçi, \"Geleneksel perakendeden pay alarak değil onunla birlikte büyüyen bir sektörden söz ediyoruz. E-ticaret perakendeciliğin öncü gücü olarak ortaya çıkıyor. Bugün herhangi bir perakendecinin en büyük mağazası internette mevcut. Dijital dünya ve fiziksel dünya arasındaki duvarlar yıkılıyor\" diye konuştu. İzmir’e geniş bir ekiple geldiklerini anlatan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, İzmir’i belirli servisler için pilot bölge seçtiklerini söyleyerek, \"Yerel teslimat yapmak istiyoruz. Buradaki KOBİ’lerden tüm Türkiye’ye daha fazla satış yapabiliriz\" dedi. HEPSİEKSPRESS İLE TAŞIMACILIK ARTACAK E-ticaret taşımacılığında standartların çok ötesinde bir müşteri deneyimi ve katma değer sunan \'Hepsiekspress\' güçlü markaların güçlü taşıma partneri olmalarına imkân sağlıyor. Taşımacılıkta sunduğu hizmetlerle e-ticaret şirketlerinin işlerini büyütmesine destek oluyor. Çözüm ortağı olarak tercih eden şirketlerin cirosu katma değeri yüksek taşıma hizmetleri sayesinde günden güne artıyor. Hepsiekspress e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren tüm markaların dağıtım ve teslimat süreçlerinde hizmet vermeyi hedefliyor. İstanbul ve Kocaeli’de dağıtım ağını tamamlayan Hepsiekspress, yakın dönem içerisinde, İzmir, Bursa gibi büyük illeri de kapsayacak şekilde dağıtım ağını genişletecek.