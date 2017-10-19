(Görüntülü Haber) Hentbol Milli Takımı, Eskişehir'de Belçika ile karşılaşacak

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- HENTBOL Milli Takımı, 25 Ekim Çarşamba günü Eskişehir\'de, 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5\'inci Grup\'taki ilk maçında Belçika ile karşılaşacak. Hentbol A Milli Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, Eskişehir Roof Garden Otel\'de düzenlediği basın toplantısında ilk maçta hedeflerini galibiyet olduğunu belirtti. Şentürk şöyle konuştu: \"Belçika ve Yunanistan ile aynı gruptayız. Eskişehir\'deki kampımıza Pazartesi günü başladık. Kafa olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Temmuz ayından beri takımı ezberlemiş durumdayız. Oyuncularımızı da buna göre hazırlıyoruz. Eskişehir\'deki bu ilk maçımızda Eskişehir seyircimizin de katkısı ile galip gelmek istiyoruz. Sonra hemen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda deplasmanda Yunanistan ile oynuyoruz. O maç da bizim için çok önemli. Eğer iki maçı da alırsak grubumuzda çok büyük bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyoruz. Hesaplarımızı hep bunun üzerine yaptık. Bize yapılan destekler için teşekkür ediyoruz.\" İlker Şentürk, Eskişehir Porsuk Spor Salonu\'nda 25 Ekim Çarşamba saat 18.00\'de başlayacak olan Türkiye-Belçika hentbol karşılaşması izleyicilere ücretsiz olacağını söyledi. Takımda eksikliklerinin olmadığını ifade eden Şentürk, \"Antrenmanlarımızda bir Ozan\'da bir problem var. Bütün ligdeki takımlarımızı gerçekten iyi anlamda izleyerek objektif bir şekilde takım oluşturmaya çalıştık. Bizim şanssızlığımız hentbol ile ilgili, diğer ülkeler 500 kişi-bin kişi arasından takım seçerken biz maalesef 50 kişi arasından milli takımı seçebiliyoruz. En iyi oyuncuları burada bir araya getirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımızdan da kalitelerini sahaya koymalarını istiyoruz. Gerçekten kaliteli ve Avrupa\'da oynayabilecek oyunculara sahibiz. Bu kalite de zamanında şut atabilmek, garanti şut atabilmek, pas hatasını az yapabilmek bunları oyuncularımızdan sahaya yansıtmalarını istiyoruz. Belçika\'yı buradan puansız göndermek istiyoruz. Herkesi maça bekliyoruz\" diye konuştu.