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(Görüntülü Haber) Hemşire çiftin bebeği, 'Erik Dalı Gevrektir' türküsü ile coşuyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) AYDIN'da görev yapan hemşire çiftin 9 aylık bebekleri Furkan Özcan, 'Erik Dalı Gevrektir' türküsünü duyar duymaz oynamaya başlıyor

26 Eylül 2017 14:06

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) AYDIN\'da görev yapan hemşire çiftin 9 aylık bebekleri Furkan Özcan, \'Erik Dalı Gevrektir\' türküsünü duyar duymaz oynamaya başlıyor. Minik Furkan\'ın videosu sosyal medyada tıklanma ve paylaşma rekoru kırıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi\'nde hemşire olarak görev yapan İbrahim Özcan (29) ve Selin Özcan (24) çifti, 9 ay önce dünyaya gelen oğullarına \'Furkan\' ismini verdi. Kursa gitmeden bağlama çalma yeteneğine sahip olan Özcan çifti, Furkan\'ın aylar geçtikte çaldıkları parçalara ritim tuttuğunu farketti. Son zamanların sevilen türkülerinin başında gelen \'Erik Dalı Gevrektir\'i cep telefonundan çalan Selin Özcan, bebeğinin elleri ve ayakları ile oynadığı videosunu sosyal medyada paylaştı. Video dün sabahtan itibaren tıklanma ve paylaşım rekoru kırdı. Furkan bebeğin müziğin durması sırasıda ağlaması, çalmaya devam ettiğinde ise gülerek oynaması izleyenleri kahkahaya boğuyor. DHA muhabirine telefonda açıklamada bulunan baba İbrahim Özcan, \"Furkan\'ın kısa sürede bu kadar popüler olacağını asla tahmin etmedim. Annesi ile birlikte çok şaşkınız. Sanırım ileride sanatçı olacak. Eşim ile birlikte kursa gitmeden bağlama çalmayı öğrendik. Yavrumuz doğduğu günden bu yana müzik duydumu oynamaya başlıyor. Tanıdığımız ve tanımadığımız birçok kişi bizi arayarak tebrik etti\" dedi.

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