(Görüntülü Haber) Hem korkup, hem para veriyorlar

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da maceraperestlerin uğrak yeri olan korku evinde, adrenalin tutkunları, şifreyi çözmeye çalışıyor. Korku evinin işletmecisi Süleyman Saygınlı, ilk dönemlerde \'Hem korkup, hem para vereceğiz\' gibi söylemlerle karşılaştıklarını belirterek, şimdiye kadar 2 bin seansta sadece 4 ekibin şifreyi çözdüğünü söyledi. Diyarbakır\'da hizmet veren korku evi, adrenalin tutkunlarının uğrak yeri oldu. Yaklaşık bir yıldır hizmette olan 3 katlı esrarengiz eve gelen 2 ila 15\'er kişilik gruplar, komutlarla Belis\'in hikayesinin canlandırıldığı oyuna katılıyor. Zeka ve cesaret testlerinden geçen oyuncular, karanlık odalara yerleştirilen korku figürlerinin saldırılarından kaçarak, bir saatlik sürede şifreleri çözmeye çalışıyor. 1970\'lerde geçen bir korku hikayesini evde yaşayan katılımcıların yaş sınırı 13 olarak belirlenirken, kalp ve psikolojik rahatsızlıkları bulunanlar oyuna alınmıyor. Adrenalin tutkunu bir grup öğrenci, korku ve heyecanı bir arada yaşadıklarını belirterek, zebaniler, zombilerle savaştıklarını, şifreleri çözmek için 20 kez eve girdiklerini, ancak korkudan bir türlü çözemediklerini anlattı. Korku evini işleten Süleyman Saygınlı, ilk zamanlarda, \'Hem korkup, hem para vereceğiz\' gibi söylemlerle karşılaştıklarını belirterek, \"İçeride dış ses vasıtasıyla komutlar veriliyor. Bu sırada korkutuluyorlar, şimdiye kadar 2 bin seansta 4 ekip şifreyi çözebildi\" diye konuştu.