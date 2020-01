(Görüntülü Haber) Hem arkadaşını, hem de organlarıyla 6 kişinin hayatını kurtardı

Hasan DÖNMEZ-Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi Ayşe Nur Özkan\'ın (16) bağışlanan organlarıyla, 6 kişi hayata tutundu. Ayşe Nur\'un aynı kazada iterek hayatını kurtardığı arkadaşı Saadet Nur Balbaloğlu (15), ölüm haberiyle kendisini çukura düşmüş gibi hissettiğini söyledi. Balbaloğlu, \'\'Bir söz var ya; \'Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe\' diye, aynı öyle hissediyorum. Ayşe\'nin gittiğini düşününce kötü oluyorum\'\' dedi. Farklı liselerde eğitim gören ve 4 yıldır arkadaş olan Ayşe Nur Özkan ve Saadet Nur Balbaloğlu, geçen 9 Ocak günü, bir alışveriş merkezinden çıkıp, eve gitmek için yola çıktı. İki arkadaş, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyhekim Caddesi\'nde yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına geldiklerine Ayşe Nur, gelen otomobili fark edince, arkadaşı Saadet Nur\'u kaldırıma itti. Yol ortasında kalan Ayşe Nur ise Zeynep Kurtkaya yönetimindeki 42 BVY 80 plakalı otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayıp yere düştü. Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Ayşe Nur, çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası ile kaydedildi. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Kurtkaya, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zeynep Kurtkaya hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi. ORGANLARIYLA 6 KİŞİ HAYATA TUTUNDU Hastanede tedaviye alınan Ayşe Nur Özkan\'ın, 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Ayşe Nur\'un bağışlanan kalbi, karaciğeri, 2 akciğeri ve 2 böbreğiyle 6 kişi hayata tutundu. FUTBOL TAKIMINDA TANIŞTILAR Saadet Nur Balbaloğlu, ölümüyle büyük üzüntü yaşadığı Ayşe Nur Özkan ile 4 yıl önce forma giydikleri futbol takımı sayesinde tanıştıklarını söyledi. Ayşe Nur\'un takımda 7 numaralı formayı giydiğini belirten Saadet Nur, şöyle dedi: \'\'İkimiz de defans oyuncusuyduk. Ayşe sağ, ben ise sol mevkideydim. Önümüzdeki hafta maçımız vardı. Ronaldo\'yu çok seviyordu, ona hayrandı. Aramızda kan bağı olmasa bile gönül bağı vardı. Bana bir abla, bir ağabey, bir kardeş, her şeydi. Kimin sıkıntısı varsa onun yanında olurdu, melek gibiydi. Her günümüz beraber geçiyordu. Yiyip içtiğimiz ayrı gitmezdi.\'\' \"OTOMOBİLİ GÖRÜNCE BENİ KORUYUP İTTİ\" Kaza sırasında Ayşe Nur ile birlikte bir alışveriş merkezinden döndüklerini anlatan Saadet Nur, \'\'Adımlarımızı hemen hemen aynı atmıştık. Ayşe, otomobili fark edince beni itti. Ancak ben o an bunu fark etmedim. Kazadan sonra güvenlik görüntülerini izleyince anladım. Beni ittikten sonra Ayşe\'ye otomobil çarptı ve havaya fırladı. Yanına gittiğimde bana baktı ve gözünden yaş geldi. Nabzı neredeyse atmıyordu. Son bakışı gözümün önünden gitmiyor. O benim hayatımı kurtardı ama kendisini kurtaramadı\'\' dedi. \'YAPRAK DÖKER BİR YANIMIZ, BİR YANIMIZ BAHAR BAHÇE\' Ayşe Nur\'un organlarının bağışlanmasından dolayı mutlu olduğun belirten Saadet Nur şöyle konuştu: \"Bir söz var ya, \'Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe\' diye, aynı öyle hissediyorum. Ayşe\'nin gittiğini düşününce kötü oluyorum. Çünkü o benim en yakınımdı. Kendimi bir çukurun içine düşmüş gibi hissediyorum ama 6 kişiye can oldu. Çok mutlu oluyorum. Kalbi 16 yaşında bir kıza nakledildi. O da Ayşe\'nin yaşında. Ayşe\'nin bedeni toprağın altında ama kalbi o kızda çarpıyor. O kızı bulup sarılacağım.\" \"HEP EZİLENİN YANINDA OLURDU\" Arkadaşı Ayşe Nur Özkan ile hayallerinin olduğunu anlatan Saadet Nur Balbaloğlu, \"Ayşe her zaman ezilenin yanında olurdu. İyilik meleği gibi bir şeydi. Savunmasız insanların yanında olurdu. Kimseyi kimseye ezdirmezdi. Bu yüzden avukat olmak istiyordu. Hayallerimiz vardı. O avukat olacaktı, ben oyuncu olacaktım. Sürücünün de en ağır ceza almasını istiyorum\'\' dedi.