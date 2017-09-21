(Görüntülü Haber) Helikopter kazası şehidinin cenazesi törenle uğurlandı (2)

Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE- ADANA, (DHA)- NİĞDE\'de Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi polislerin eğitim gördüğü Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit düşen 27 yaşındaki Abdullah Yıldırım\'ın cenazesi düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopterle, \'halatla iniş eğitimi\' sırasında helikopterin üzerinde bulunan \'ana rotor\' olarak adlandırılan pervanenin çarptığı Özel Hareket polisi eğitmeni 1 çocuk babası Abdullah Yıldırım\'ın şehit olduğu yerde tören düzenlendi. Ailenin isteği üzerine basına kapalı olarak yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve ailesi katıldı. Meslektaşlarının da hazır bulunduğu törende okunan duaların ardından Abdullah Yıldırım\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Adana\'ya gönderildi. Aynı olayda yaralanan polis memuru Azim Doğan\'ın ise Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.