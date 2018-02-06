(Görüntülü Haber) Hediye tavuğun mavi yumurtası geçim kaynağı oldu

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyünde oturan Seyhan Aktin (48), bir arkadaşının hediye ettiği tavuğun mavi kabuklu yumurtasından, kuluçka yöntemiyle 20 tavuk daha üretti. Girişimci kadın, daha çok astım hastalarının rağbet gösterdiği bu yumurtaların tanesini 5 TL’den satarak, ev ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya başladı. İlçenin hayvancılıkta en gelişmiş köyü olan Türkmenli\'de evli ve 2 çocuk annesi Seyhan Aktin\'e, üç yıl önce arkadaşı bir tavuk hediye etti. Tavuğun mavi kabuklu yumurta yumurtladığını gören Aktin, daha önce bu renkte bir yumurta görmediği için şaşkına döndü. Komşularının mavi renkli yumurtaların değerli olduğunu söylediği köylü kadın, bunun üzerine bir girişimcilik örneği göstererek, yumurtalardan kuluçka yöntemiyle yeni civcivler üreterek, büyüttü. Şu anda 20 tane mavi kabuklu yumurta veren tavuğu bulunan Seyhan Aktin, ayrıca 10 tane de henüz yumurtlama aşamasına gelmemiş, büyümekte olan pilicinin olduğunu söyledi. Tavukların günde 10-15 arasında yumurta verdiğini ve tanesini 5 TL\'den sattığı mavi kabuklu yumurtaların kendisine geçim kaynağı olduğunu anlatan Seyhan Aktin, şunları söyledi: “Bir arkadaşımın hediye ettiği tavuk mavi kabuklu yumurta yumurtladı. Ben de gurk bastım, civcivleri çıktı. Doğal ortamda beslediğim tavukların mavi kabuklu yumurtalarını tanesi 5 TL’den satıyorum. Köyde ve ilçe merkezinde müşterilerim var. Bu yumurtaların rağbet görmesinin nedeni ise astım hastalığına iyi gelmesi. Mavi yumurtalara astım hastaları daha çok rağbet gösteriyor.” Veteriner Alper Parel ise mavi yumurtayla ilgili çok ciddi bir bilimsel araştırma olmadığını belirterek, \"Ben bir veteriner hekim olarak yumurtanın kabuk renginin çok önemli olduğuna inanmıyorum. Önemli olan tavuğun neyle beslendiğidir. Doğal ortamda beslenen tavukların yumurtası daha faydalıdır\" diye konuştu.