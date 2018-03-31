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(Görüntülü Haber) Hediye evin sözleşmesinde 'Şehidin kanı ile ödenmiştir' ibaresi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Teğmen Muhammed Kır'ın (25) annesi Hemra Cömert'e iş adamı İbrahim Topal tarafından daire hediye edildi

31 Mart 2018 19:15

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'li teröristlere yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Teğmen Muhammed Kır\'ın (25) annesi Hemra Cömert\'e iş adamı İbrahim Topal tarafından daire hediye edildi. Sözleşmede \'Dairenin bedeli, TSK mensubu Afrin şehidimiz Teğmen Muhammed Kır\'ın kanıyla ödenmiştir\' ibaresini okuyan Hemra Cömert ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. İnşaat şirketi sahibi İbrahim Topal, Ak Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı\'yı arayıp, Zeytin Dalı Harekatı\'nda 15 Mart günü, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Muhammed Kır\'ın annesi Hemra Cömert\'e ev hediye etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Ilıcalı, daha önce eşinden ayrılan, bir süredir de Kayseri\'de bekar olan oğlu Muhammed Kır ile birlikte yaşayan Cömert ile iletişime geçti. Şehidin annesi Hemra Cömert, çocukları Büşra, Ahmet ve Mustafa ile birlikte iş adamı İbrahim Topal\'ın ofisinde bir araya geldi. Firma yetkilileri, anne ve çocuklarına verilen evin tanıtımını yaptıktan sonra sözleşme imzalandı. Milletvekili Ilıcalı, satış sözleşmesinde yer alan \"Dairenin bedeli, TSK mensubu Afrin şehidimiz Teğmen Muhammed Kır\'ın kanıyla ödenmiştir\", ibaresini okuyunca, anne ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı. Milletvekili Ilıcalı, aileden Eylül ayında taşınacakları evlerine tüm eşyaların yine hayırsever vatandaşlar tarafından alınacağını belirterek, özel eşyaların dışında hiçbir şey getirmemelerini istedi. İş adamı İbrahim Topal, şehit Teğmen Kır\'a rahmet, yakınlarına sabırlar dileyerek, \"Bizim yaptığımız, şehidimizin bize yaptıklarının yanında bir hiç. Asrımızın Nene Hatun\'unu olan şehit anamıza helali hoş olsun. Buradaki amacımız, bir örnek teşkil edip şehidimizin, vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu ifade etmektir. Şehitlerimiz kadar anaları da bizim için o kadar kutsaldır\" diye konuştu. Şehit annesi ve kardeşleri büyük bir acı yaşadıklarını ve bu acının dinmeyeceğini belirterek, İş adamı Topal ve Milletvekili Ilıcalı\'ya teşekkür etti.

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