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Politika

(Görüntülü Haber) HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresi (8)

EŞ GENEL BAŞKAN ADAYLARI KONUŞMA YAPTI Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 3'üncü Olağan Kongresinde eş genel başkan adayları konuşma yaptı

11 Şubat 2018 20:24

EŞ GENEL BAŞKAN ADAYLARI KONUŞMA YAPTI



Ankara Spor Salonu\'nda düzenlenen HDP 3\'üncü Olağan Kongresinde eş genel başkan adayları konuşma yaptı. HDP Eş Genel Başkan adayı Pervin Buldan, HDP\'nin barışı savunan tek parti olduğunu savunarak, şöyle konuştu:



\"Karşımızda savaş politikalarının yanında saf tutan milliyetçi blok var. Savaşa karşı çıkan tek güç ise HDP ve bileşenleridir, Türkiye\'nin demokrasi güçleridir. Önümüzde yoğun bir mücadele süreci bulunmaktadır. Savaşa karşı, OHAL\'e karşı, tek tipleştirmeye karşı, sömürüye, yolsuzluğa, yoksulluğa karşı bu gidişattan rahatsız olan herkesle hep birlikte omuz omuza mücadele etmemiz tarihsel bir sorumluluktur. Ben inanıyorum ki 7 Haziran ruhu halen bu ülkede güçlü ve diridir. Partimize, demokrasi güçlerine bunca saldırmalarının nedeni budur. İktidarlarını kaybetmekten korkuyorlar. O halde umudu ve mücadelemizi büyütmeliyiz. Sevgili Selahattin Demirtaş\'ın dediği gibi ‘cesaret bulaşıcıdır.’ Korkarsak, teslim oluruz, ama cesur olursak biz kazanırız. Bu ülkeye barışı, demokrasiyi, özgürlükleri ancak bizler yürüteceğimiz ortak mücadeleyle getirebiliriz. Dolayısıyla bugün burada büyük bir coşkuyla topladığımız kongremizle yeni dönemde mücadelemizi çok daha fazla yükselteceğiz. Toplumsal muhalefetimizi her sokakta, her mahallede her köyde, her evde ve işyerinde en üst düzeyde örgütleyeceğiz. Bizler bu geleneğe, bu güce ve bu inanca sahibiz.\"



TEMELLİ: İKTİDARA GİDECEĞİZ



HDP Eş Genel Başkan adaylarından Sezai Temelli de konuşmasında, HDP\'nin faşizmin fotoğrafını yırtıp atacağını bildirerek şunları söyledi:



\"Bizler nasıl buraya umudu yüklenerek geldiysek şimdi bu kararlılıkla mahallelerimize, iş yerlerimize sokaklarımıza döneceğiz. Bir kez daha örgütleneceğiz, bir kez daha güçleneceğiz. Hep beraber radikal demokrasi anlayışımızla Kürdüyle, Türküyle, Alevi’si, Sünni’siyle, Romanıyla, Hristiyan’ıyla sınıf mücadelesi aklıyla örgütleneceğiz ve iktidara gideceğiz. İşte stratejik hedefimiz bu. Tüm örgütlerimiz mahallelerde, iş yerlerinde, tarlalarda halkla buluşacak.  Bizler kara deryalarda bir feneriz. Umudun yolcularıyız. Dönen dönsün yolundan biz dönmeyiz. Cesaretliyiz, kararlıyız.\"

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