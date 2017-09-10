(Görüntülü Haber) HDP'nin "Barış mitingi" (1)

Çağatay KENARLI-Süleyman KAYA/İSTANBUL, (DHA) HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP) Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda düzenlediği \'Barış, Özgürlük ve Adelet\' mitingine katılımlar başladı. Polis ekipleri Yüce Tarla Caddesi girişinden İncirli Caddesi\'ni trafiğe kapatarak giriş bariyeri oluşturdu. Çevik kuvvet ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) giriş noktasında hazır bulunduruldu. Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alındı. Katılımcılar, İncirli Caddesi\'nden Özgürlük Meydanı\'na kadar gruplar halinde yürüyerek alana ulaştı.