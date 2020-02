(Görüntülü Haber) HDP'li Temelli: Umudu, barışı, demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de, konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye\'nin çıkmaz bir yola girdiğini, Türkiye huzurunu ve barışını kaybettiğini ileri sürerek, \"Şimdi umudu, barışı, demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. 24 Haziran büyük bir fırsattır. Ortak vatanımızda, demokratik Cumhuriyeti inşa etmek için 24 Nisan\'da oyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız\"dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Mardin\'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve beraberindeki vekiller Kızıltepe ilçe girişinde karşılandı. Temelli\'ye, HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Erol Dora ve Ali Atalan da eşlik etti. Buğday Pazarı’nı ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, daha sonra HDP ilçe binası önünde partililerle bir araya geldi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Temelli, konuşmasına cezaevinde bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım’ın selamını getirdiğini belirterek başladı. Temelli, \"Türkiye çıkmaz bir yola girdi. Türkiye huzurunu ve barışını kaybetmiştir. Şimdi umudu, barışı, demokrasiyi birlikte inşa edeceğiz. 24 Haziran büyük bir fırsattır. Ortak vatanımızda, demokratik Cumhuriyeti inşa etmek için 24 Nisan’da oyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız\" dedi. Savaş politikalarından, baskıdan, yoksulluktan hep birlikte omuz omuza mücadele vererek kurtulacaklarını söyleyen Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"Bundan şüpheniz olmasın. HDP gelir, umut gelir. Tüm baskılara rağmen, bakın HDP geldi. Herkes seçim çalışması yürütürken bizim konvoyumuz durduruluyor. Bizim eskortumuz TOMA, bizim eskortumuz zırhlı araçlar. Eğer uçurumdan aşağı bir şey gidecekse ülke değil bu iktidar gitsin. Bu ülkenin onurlu halkları vergileri ile kamu hizmetini finanse ederler. Kamu hizmetlileri de o maaşla halka layıkıyla hizmet sunarlar. Ben kamu çalışanlarına sesleniyorum; unutmayın siz bu halka hizmet için varsınız, saraya hizmet için değil. İktidarlar değişir, hükümetler gider, ama aslolan bu ülkede halkların birlikte yaşaması ve onların bu hizmetten yararlanmasıdır. Bu ülkede var olan iktidar bütün ülkeyi çürütmüştür. Bu ülkenin uçurumdan aşağı sürüklenmesine dur dememiz lazım. Eğer uçurumdan aşağı bir şey gidecekse, bu iktidar gitsin. 24 Haziran bunun zamanıdır. 24 Haziran\'da biri Cumhurbaşkanı diğeri milletvekilliği seçimi yapılacak. Biz bu seçimden başarılı bir şekilde çıkacağız ki, bu ülkeye demokrasi gelsin, barış gelsin, kimsenin ışığı sönmesin. Bir tek sarayın ampulü yansın diye evlerin ışıkları sönmesin. Bu yüzden biz iktidara geleceğiz. Koca Mardin halkı DEDAŞ’a tutsak olmuş. Elektrik kısıntıları işçiye, emekçiye zulüm. Bunu engellemenin yolu bu ülkeden kurtulmaktır. Bunlar müteahhitlerle, elektrik şirketleri ile kol kola girmişler, halkı sömürüyorlar. Halkın sömürüsüne bu elektrik şirketlerinin zulmünden kurtulmaya, müteahhitlerden kurtulmaya var mısınız ? Bu zulme son vermeye var mısınız? İşte bu ses onları korkutuyor. Bunun için her türlü melaneti halkın başına sarıyorlar. Bugün müteahhitlerin vergi borcunu siliyorlar ama emeklinin, çiftçinin hakkı olan parayı daha buraya gelmeden Ankara’da elektrik şirketlerinin hesabına geçiriyorlar. Bunların derdi kendi ampulleri yansın, damatları, evlatları, yandaş müteahhitleri zengin olsun, halkın huzuru refahı değil. Atatürk Barajı biteli 40 yıl olmuş, hala sulama sistemi hayata geçirilmemiş. Bu ülke artık şunu çok iyi bilmelidir. Kürt sorunu çözülmeden demokrasi sorunu çözülemez. Bu ülkede bu sorunu hep birlikte çözeceğiz. Kürt vekillerle, Türk vekillerle, Süryani vekillerle, Arap vekillerle, emekçilerle, doktorlarla, öğretmenlerle çözeceğiz. Herkes bir araya gelecek.\" \"BİZİM ADAYIMIZ, BU ÜLKENİN TÜRKÜLERİNİ SÖYLEYENDİR\" HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, ortak vatanda demokratik Cumhuriyet için bir anayasa yapacaklarını ifade ederek, \"Türkiye’ninin sorunlarını çözecek bir programla Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidiyoruz. Diyoruz ki, bu Anayasa değişikliği Türkiye‘ye bir çözüm getirmemiştir, tersine sorunları derinleştirmiştir. Bu değişikliği kabul etmiyoruz. Türkiye hep birlikte seçimden sonra bizim Cumhurbaşkanımızla, parti grubumuzla her şeyden önce Türkiye halkları ile birlikte bir çözüm anayasası, yeni bir toplumsal sözleşme yapacaktır. Ortak vatanda demokratik bir Cumhuriyet için bir araya gelerek, bir yeni toplumsal sözleşme yapacağız. Bunu yapacak olan HDP‘dir. Bizim adayımız bu ülkenin türkülerini söyleyendir. Bizim adayımız Türkiye’nin adayıdır. Bizim adayımız yeni yaşamın savunucusudur. Bizim adayımız bu ülkenin türkülerini söyleyendir, bu ülkenin önünü açandır. Böyle bir programla yol alacağız. Faşist bir anlayış değil, tek adam rejimi değil, halkı sömüren, doğayı talan eden değil, halkla birlikte çözüm üreten bir adayla seçimlere gireceğiz, ilk turda da ikinci turda da biz başaracağız\"diye konuştu. Kendilerini hesaba katmayanların gideceği yerin olsa olsa Yenikapı olduğunu da ileri süren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, \"Parlamentoya 7 Haziran\'dan çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz. Biz yerelin sesini, siyasetini parlamentoya taşıyacağız. Tüm halklarımızın ortak sorunlarını birlikte çözüme ulaştıracağız. Bizi hesaba katmayanların gideceği yer olsa olsa Yenikapı\'dır. Biz Mardin’deyiz, Şırnak’tayız, Urfa’dayız, her yerdeyiz. Bu ülkenin çözümü buralardan geçiyor\" diye konuştu.