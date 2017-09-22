(Görüntülü Haber) HDP'li Özsoy: Kürtler kutupta bile hak iddia etse, engelleme çabası gösterirler

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'de partisinin halk buluşması toplantısında konuşan HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Özsoy, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nde yapılması planlanan referandumu değerlendirerek, \"Kürtler yarın Antartika\'da, Kutup\'ta bile hak iddia etse, bunlar yan yana gelir, engellemek için ellerinden gelen çabayı gösterirler\" dedi. HDP ve DBP Bingöl il örgütleri tarafından Veysel Belgin Gençlik Merkezi\'nde düzenlenen halk buluşması toplantısına, HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Örgütlemeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım ile parti yöneticileri ve partililer katıldı. Toplantıda Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ndeki referandum tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan HDP\'li Özsoy, Kürtler\'in hak sahibi olmasının istenmediğini belirterek, \"Tek başına iktidar oldular, Davutoğlu\'nu gönderdiler. Yanına aldıkları adamlara bakın; Devlet Bahçeli, Doğu Perinçek, eski Ergenekonda yargılanan isimler. Ee kadar, özellikle Irak ve Suriye\'de Kürtler\'in kazanımlarına karşı ne kadar büyük tepki gösteren varsa, milliyetçi cephe kurmuş, Kürtler nerede olurlarsa olsunlar bir hak sahibi olmasınlar diye siyaset yapıyorlar\" dedi. \"ÖNCE RACON KESİYOR, SONRA ÖZÜR DİLİYOR\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı da eleştiren HDP\'li Özsoy, \"Dönem dönem, iktidar sözcüleri; \'Kürtlerle bir sorunumuz yok, bizim teröristlerle sorunumuz var\' diyor. Perde açıldı, gerçek hiç de öyle değil. Kürt yönetiminde bir referandum tartışması var, CHP\'siyle, MHP\'siyle, AKP\'siyle hepsinin yaptığını görüyorsunuz. Sizin meseleniz, iddia ettiğiniz gibi teröristlerle falan değil. Kürtler yarın Antartika\'da, Kutup\'ta bile hak iddia etse, bunlar yan yana gelir, engellemek için ellerinden gelen çabayı gösterirler. Türkiye, siyasal ve yönetsel bir kriz içerisinde. Ekonomik, bölgesel krizler derinleşiyor. Avrupa ile kriz var, yansımaları sürüyor. İçerde ve dışarıda kavga ederek bir yere varamazsınız. Ahkam kestiklerinden sonra gidip özür diliyorlar. Öyle bir huyu var Cumhurbaşkanının. Önce racon kesiyor, sonra özür diliyor, aracılar gönderip durumu düzeltmeye çalışıyor diye konuştu. \"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE, YENİ BİR ORTADOĞU KURULACAK\" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile daha önce olan sıcak ilişkilerine atıfta bulunarak, şöyle konuştu: \"Erdoğan, \'Esad gidecek\' diyordu, şimdi yine Esad\'a döndü. Şu an Esadla, Irakla, İranla tekrar anlaşıp Kürtler\'in kazanımlarını bastırmak için elinden geleni yapıyor. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Başkanlık seçimlerinde \'başkanlık seçimlerini destekleyin\' mesajları veriyordu. Destekliyor musunuz? Alın size işte. Karşılığında da bunu görüyorsunuz. Bu devletin, şunu hazmetmesi gerekiyor. Yeni bir Ortadoğu kuruluyor. İsteseniz de, istemeseniz de kurulacak. Kimse size sormaz. Kürtler Türkiye\'de, İran\'da, Irak\'ta ve Suriye\'de 4 parçada, yaşadıkları yerlerde Kürtler, yüz yıldır mücadelesini verdikleri siyasal statü haklarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Kendilerinden İngiliz ve Fransızlar\'ın gasp ettikleri siyasal statü hakkını istiyor. Diyorlar ki, biz bir halkız, kendi halkımızla kararlarımızı almak istiyorlar. Karşılığında Türkiye\'de sosyal demokratım diyen CHP\'sinden, MHP\'sinden, AKP\'sine kadar herkes tek yumruk olmuş, yeni Ortadoğuda\'da Kürtler\'e yer vermeyeceğiz diyorlar. Mesele budur.\"