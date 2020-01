(Görüntülü Haber) HDP'li Kemalbay: Zarrab için üzülecek halimiz yok

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, \"Türkiye halklarının bu kadar çok sorunu varken, rüşvet, yolsuzluk iddiaları ile yargılanan Zarrab için üzülecek halimiz yok\" dedi. HDP Kadın Meclisi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü nedeniyle Van\'da Musa Anter Barış Parkı\'nda miting düzenlendi. Mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ve kadınlar katıldı. Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, dün Mısır\'da bir camiye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenleri anarak sözlerine başladı. Kemalbay, AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, \"Kadınların hem erkek hem devlet şiddeti altında hayatı karartılmaya çalışılıyor. Fakat kadınlar susmayacak. AKP döneminde kadına yönelik şiddet yüzde bin 400 arttı. Çünkü gerici, itaatkâr bir toplum yaratma politikalarını toplumun tüm alanlarına yaymış durumda\" ifadelerini kullandı. Kemalbay, son günlerin tartışma konusu olan Rıza Zarrab\'ın yargılandığı dava ile ilgili de konuştu: Kemalbay, şöyle konuştu: \"Bugünlerde AKP, Saray rejimi Zarrab\'la yatıyor, Zarrab\'la kalkıyor. Her an bir ekonomik kriz patlayabilir. Savaş almış başını yürümüş. Ancak iktidarın düşündüğü şey; Zarrab Amerika\'da ne durumda? Türkiye halklarının bu kadar çok sorunu varken, rüşvet, yolsuzluk iddiaları ile yargılanan Zarrab için üzülecek halimiz yok. Biz demokrasi mücadelesi yürütüyoruz. Siyaseten yenemediklerinizi Türkiye\'de almış cezaevine koymuşsunuz ama Zarrab\'ın siyasi bir operasyonla tutuklandığını söylüyorsunuz.\" Demokrasiden yana olduklarını belirten Kemalbay, şöyle dedi: \"Biz diyoruz ki Cumhuriyeti demokratikleştirelim. Bunun için AKP\'den beklentimizi yok. Türkiye halklarına sesleniyorum; Evlerinde katledilen kadınlara, çocuklara gözünüzü açın. Her seçim öncesi İmralı\'nın kapısını çalanlar bugün bu kadar cenaze varken tecrit uyguluyor. HDP milletvekillerine de diyorlar ki \'Cenazelerde ne işiniz var?\' Halkın olduğu her yerde HDP milletvekilleri olacaktır. Biz cenazelerin gelmediği, Kürt halkının kendini yönetebildiği, Alevi toplumunun korkusuz, kadınların özgür yaşadığı, işçilerin emeklerinin karşılığına kavuşabildiği bir ortak vatan yaratabiliyor muyuz? Biz demokratik bir anayasa için kolları sıvamalıyız. Kürt düşmanlığına karşı eşitliği, kardeşliği, ortak yaşamı savunmalıyız. Bu sorumluluk en çok Türkiye halklarına düşüyor. Çünkü Kürt halkı her zaman bunun mücadelesini yürütüyor.\" Miting konserle sona erdi.