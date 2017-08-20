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Politika

(Görüntülü Haber) HDP'li Beştaş: İktidar taciz olaylarında duyarsız

ADANA, (DHA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı'ndan ilgili bakana kadar iktidar mensuplarının taciz ve kadına şiddet konusunda yeterli duyarlılığı göstermediğini, bu nedenle de benzer olayların önlenemediğini öne sürdü

20 Ağustos 2017 18:53

ADANA, (DHA) - HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı\'ndan ilgili bakana kadar iktidar mensuplarının taciz ve kadına şiddet konusunda yeterli duyarlılığı göstermediğini, bu nedenle de benzer olayların önlenemediğini öne sürdü. Adana\'da düzenlediği basın toplantısında, son olarak 14 yaşında bir kızın tacize uğraması ile ilgili konuda tacizciye sadece \'ev hapsi\' verildiğini belirten Beştaş, Aile ve Sosyal Politikalar ile Adalet Bakanları\'nı göreve çağırdı. Bu konuda TBMM\'de verdikleri bir çok yasa teklifi ve önergenin Ak Parti oyları ile reddedildiğini kaydeden Beştaş, partilerinin bu alandaki mücadelesinin her platformda süreceğini söyledi.

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