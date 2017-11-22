(Görüntülü Haber) HDP'li Beştaş, AYM'nin Gülser Yıldırım kararına tepki gösterdi (2)

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)-HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklu HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım\'ın bireysel başvurusunun \"kabul edilemez\" olduğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına tepki gösterdi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis\'te basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının konusunun \'Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekillerimizin başvurusuna dair Gülser Yıldırım dosyasında açıklamış olduğu karar\' olduğunu söyleyen Beştaş, \"Öncelikle bu kararı AYM kararı olduğu konusunda ciddi kuşkularımız var\" dedi. Bu kararın 2014 yılında verilen Balbay kararıyla çeliştiğini söyleyen Beştaş, şöyle konuştu: \"Anayasa Mahkemesi kendi verdiği kararı kaldırmış, kaleme aldığı metni inkar ederek yeni bir karar imza atmıştır. İşin daha da garibi 2014 yılında Gürser Yıldırım\'ın dava dosyasında yargılama konusu yine TCK\'nın 314/2 idi. Sanık aynıydı, iddia aynıydı, mevzuat aynıydı, anayasa değişmedi. 2017 yılında aynı iddia aynı kişi ve aynı mahkeme farklı bir karar verdi. Bu ne demek. Anayasa Mahkemesi neye dayanarak karar verdi bunun yanıtını aramamız lazım. 2014 yılında Adalet Bakanlığının gerekçesi, savunması karara dönüşmüştü, 2017 yılında yine Adalet Bakanlığının görüşü karara dönüştü. Demek ki kararı veren Anayasa Mahkemesi değil, siyasiler, Adalet Bakanlığı, siyasi irade.\" HDP\'li Beştaş, Gülser Yıldırım dosyasında Adalet Bakanlığının savunma vermediğini, Selahattin Demirtaş\'ın dosyası üzerinden yapılan yazışmaların Gülser Yıldırım dosyasına eklendiğini öne sürerek, konuşmasını şöyle tamamladı: Anayasa Mahkemesinin bu konuda yapacağı hukuki izah olamaz. Anayasa Mahkemesinin hiç savunma almadan karar vermiş olması aynı zamanda kendisinin özgür iradesiyle karar vermediğini, telkinlerle karar verdiğini ortaya koymuştur. Kararın 6 ve 34 nolu paragraflarının tümü kolluk yazımıdır, kolluğun dava dosyasına sunduğu belgelerdir. Diğer bölümlerinin tümü de Adalet Bakanlığının Demirtaş dosyasına sunduğu beyanlardır. Anayasa Mahkemesi, kendisini yorma gereği, hukuki değerlendirme gereği duymadan kararını vermiştir. Karar hukuk açısından ibretliktir, ucubedir, bu bir karar değil, siyasi metindir.\"