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(Görüntülü Haber) HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'daki HDP'li Belediyeekipleri, 2 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek Ak Parti 6'ncı olağan kongresinin yapılacağı bölgede hummalı bir çalışma yapıyor

30 Kasım 2017 14:20

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'daki HDP\'li Belediyeekipleri, 2 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da katılımıyla düzenlenecek Ak Parti 6\'ncı olağan kongresinin yapılacağı bölgede hummalı bir çalışma yapıyor. 

Iğdır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumartesi günü katılımı ile yapılacak kongreye hazırlanıyor. Konaklı mahallesinde yapımı tamamlanan spor salonunun çevre düzenlemesinin tamamlanması için HDP\'li belediye ekipleri aralıksız çalışıyor. Belediye Başkanı Murat Yikit\'in çalışmaları yerinde incelediği bölgede, ekipler, 2 ayda bitirilmesi gereken çevre düzenlemesi 10 gün içerisinde bitirmeye çalışıyor. Belediyeye ait 4 iş makinesi ve 11 kamyonla çalışmalarını sürerken, Iğdır Valiliği\'nce kontrol edilen çalışmalarda İl Özel idare ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Bataklığı andıran spor salonunun dört tarafındaki yollar asfaltlanıyor ve kaldırımları yapılıyor. Spor salonunun bahçesi ve yanından geçen yollar ise Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılıyor.

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