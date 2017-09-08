(Görüntülü Haber) HDP'li Baydemir: Milletvekillerinin yeri parlamentodur

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - HDP Sözcüsü Osman Baydemir, partisinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile bazı milletvekillerinin tutuklu bulunmasıyla ilgili \"Yargılamanın tutuklama cihetiyle yapılmış olması, başlı başına Anayasa suçudur; Anayasa ihlalidir. Bir hukuk perspektifiyle hadiseye baktığımızda, bütün milletvekillerinin olacağı yegane yer var, o da TBMM\'dir; parlamentodur\" dedi. HDP Sözcüsü Baydemir, HDP\'li vekiller Ahmet Yıldırım, Dilan Dirayet Taşdemir, Celal Doğan, Müslüm Doğan, Meral Danış Beştaş ve bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne gelerek, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın tutuklu bulunmasına tepki gösterdi. Adalet ve vicdan çığlığıyla 4 gündür AYM\'nin önünde olduklarını söyleyen Baydemir, \"Yüksek sesle haykırmak isteriz ki zulümle abat olunmaz. Dünyanın hangi coğrafyası olursa olsun, siyasal iktidarlar emellerini baskı araçlarıyla, zor araçlarıyla belki de kısa bir süre toplumda suskunluk yaratabilirler. Ama zorun, şiddetin, zor aygıtlarının, şiddet aygıtlarının yaratacağı istikrar, istikrarsızlıktır. Nihayetinde toplumu getirecekleri nokta kaostur. İşte kaos olmasın diye, zorbalık olmasın diye sarılabileceğimiz yegane mekanizma, adalettir, vicdandır, demokrasidir. TBMM\'nin 3\'üncü büyük siyasi partisinin eş başkanları zindanda. Grup başkanvekilleri zindanda. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki ben demokrasiyle yönetiliyorum desin ve 11 milletvekili ceza evinde olsun\" dedi. \"MİLLETVEKİLLERİNİN YERİ TBMM\'DİR\" Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasının, hukuki açıdan butlan olduğunu savunan HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle devam etti: \"Bununla birlikte yargılamanın tutuklama cihetiyle yapılmış olması başlı başına anaysa suçudur, anayasa ihlalidir. Bir milletvekili nasıl olurda 307 gündür rehin tutulur. Bugün parti sözcümüz Ayhan Bilgen\'in dosya üzerinde yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildi. İşte olması gereken budur. Aynı şart ve koşulda eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş\'ın 30 günde bir yapılması gereken tutukluluk incelemesi 22 Haziran\'dan bu yana yapılmadı. Yani tutuklu bulunması anayasaya aykırıyken, yasaya aykırıyken şu anda tamamen kanunsuzluktur. Sadece ve sadece bir hukuk perspektifiyle hadiseye baktığımızda, dosyayı önümüze koyduğumuzda bütün milletvekillerinin olacağı yegane yer var o da TBMM\'dir, parlamentodur\"