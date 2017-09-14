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(Görüntülü Haber) HDP'li Aysel Tuğluk, annesinin cenazesine katıldı (5)

VALİLİK: OLAY SONRASI CENAZE SAHİPLERİ DEFİNDEN VAZGEÇTİ Ankara Valiliği, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defin işlemleri sırasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı

14 Eylül 2017 13:39

VALİLİK: OLAY SONRASI CENAZE SAHİPLERİ DEFİNDEN VAZGEÇTİ Ankara Valiliği, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defin işlemleri sırasında yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimi sonrası Hatun Tuğluk’un yakınlarının cenazenin İncek Mahallesi Mezarlığı\'na defninden vazgeçtiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: \"13/9/2017 tarihinde vefat eden eski Milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi, merhume Hatun Tuğluk’un, İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimi meydana gelmiştir. Güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederek gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bu grubu mezarlık alanının dışına çıkarmıştır. Bu olaydan sonra cenaze sahipleri merhume Hatun Tuğluk’un İncek Mahallesi Mezarlığına defninden vazgeçmişlerdir.\" İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU MEZARLIĞA GİTTİ Olayın duyulmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun mezarlığa gittiği belirtilen açıklamada ayrıca, \"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile birlikte derhal mezarlık alanına intikal edilmiş ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Mezarlık alanında bulunan Milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir\" denildi. \'AİLENİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEFİN İŞLEMİ YAPILACAK\' Ailenin alacağı karar doğrultusunda defin işlemlerinin de yapılacağı belirtilen açıklamada, \"Ailesi ve yakınları bu konuyu değerlendirmek üzere, bir araya geldiler. Ailenin ve diğer yakınlarının vereceği karara göre defin işlemi yapılacaktır. Valiliğimiz defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacak ve gerekli tedbirleri alacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Ayrıca, mezarlık alanında definde gelişen sataşma olayı ile ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" ifadeleri kullanıldı.

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