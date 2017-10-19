(Görüntülü Haber) HDP milletvekillerinden basın açıklaması

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA \"İmralı Heyeti\" üyeleri HDP Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ceylan Bağrıyanık, HDP İstanbul il binasında basın toplantısı düzenledi. \"BUNUN BİR TEK YOLU VARDIR\" \"İmrali Heyeti\" olarak çağrıda bulunduklarını belirten Sırrı Süreyya Önder açıklamasında, \"Bölgedeki kaotik duruma silahla tankla topla ittifaklarla bir çözüm olmazsınız. Cevap da olamazsınız. Selde kütük misali bir gün İran\'a çarpılırsınız, bir gün Rusya\'ya, bir gün Amerika\'ya. Bunun bir tek yolu vardı; bölgeye demokratik bir teklif sunmak. Gücünüz bölgede demokrasiden nasipsiz bütün bu ülkelerin arasında, gücünüzü bir tek eğer gerçekleştirebilirseniz demokrasinizden alabilirsiniz. Demokratik bir tekliften alabilirsiniz. Bunun yolu da sizin ahkam kestiğiniz bu kaotik ortama pratiğinizle cevap verebilme yeterliliğinizdir. Yani nedir? Kendi içinizdeki iç barışı ve demokratikleşmenizi sağlayabilmiş ya da bu iradeyi ortaya koyabilmiş olmanızla mümkündür\" dedi. \"BİR KEZ DAHA BÜTÜN KARARLILIĞIMIZLA TEKRARLIYORUZ\" Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan\'ın sağlık ve güvenlik koşularının birinci elden öğrenilebilmesi için ya ailesi ya avukatları ya siyasi bir heyetin onu ziyaret etmesine izin verilmesini istedi. Sırrı Süreyya Önder, \"Bununla beraber ve bununla eş zamanlı müzakere ve iç barış koşullarının her türlü savaş enstrümanından uzak bilimsel ve ciddiyet içeren bir yaklaşımla yeniden ele alınması bu ülkede hali hazırda yaşanan bütün tahribatın tek dermanıdır. Bunu bir kez daha bütün kararlılığımızla tekrarlıyoruz\" diye konuştu. \"ADALET BAKANI İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜM\" Pervin Buldan ise 2 gün önce Adalet Bakanı Abdulhamit Gül telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Buldan, \"Görüşmeyi heyetimiz adına gerçekleştirdim. Görüşmede, sosyal medyada çıkan haberler üzerine kaygılı olduğumuzu ifade ettim. Dolayısıyla acilen İmralı Adası\'na Sayın Öcalan\'la bir görüşme yapmak üzere ya ailesinden ya avukatlarından ya da siyasi heyetimizden bir kaç kişinin gitmesi gerektiğini belirttim. Adalet Bakanı, Bursa Cumhuriyet Başsavcısının açıklama yaptığını belirtti. Ancak ben bunun yeterli olmadığını dile getirdim. Dolayısıyla saydığım ailesi, avukatları ya da bizden bir iki kişinin adaya giderek Öcalan\'la bir görüşme gerçekleştirmesi gerektiğini belirtim. Ancak Adalet Bakanı\'ndan henüz bana olumlu veya olumsuz bir geri dönüşü olmadı. Bekleme halindeyiz\" ifadelerini kullandı.