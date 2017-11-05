(Görüntülü Haber) HDP İzmir 2'nci olağan kongresini düzenliyor

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA) HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 2\'nci olağan kongresini Kültürpark Göl Gazinosu\'nda tek listeyle gerçekleştirdi. Kongreye katılan İzmir Milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Partimiz herhangi bir biçimde maceracılığın bir parçası olmayacak. Demokratik siyasi çizgisinde devam edecek. İkincisi de bunu yaparken AKP\'nin emir ve buyruklarıyla yönetilen bir parti olmayacak dedi. HDP İzmir İl Örgütü 2\'nci olağan kongresini Kültürpark Göl Gazinosu\'nda gerçekleştirdi. Kongreye HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ve İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan ve çok sayıda partili katıldı. Kongre de seçime Çerkez Aydemir tek listeyle girdi. Kongreye katılan İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, darbe girişiminin ardından il ve ilçe örgütlerinin başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi Bugün ikinci olağan kongremizi güçlü bir katılımla yapıyoruz. AKP\'nin OHAL silahını kongremize karşı kullanmasıyla daha geniş bir yer bulmakta güçlük çektik. Bizim için sorun değil. Kongremiz çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz dönem il eş başkanlarımız için zor bir dönemdi. Siyasi soykırım operasyonları dediğimiz, meclisteki arkadaşlarımıza, il ilçe örgütlerimize karşı çok büyük bir tutuklama kampanyası vardı. Bu darbe sonrası dönemde il örgütlerimiz başarılı yönetim sergilediler. Partili bugünlere taşıdılar. Türkiye\'nin siyasi geleceği bakımından önemli gelişmeler var. Birincisi yerel seçimler, ikincisi siyasi düzenin kendisini belirleyecek seçim. Partimizin bu süreçte parlamentoda vekillerimizin etrafının güçlü bir şekilde tahkim etmesini bekliyoruz. İzmir bu bakımdan önemli. Biz Tayyip Erdoğan rejimi son bulmadıkça ülkede savaş ve faşizm döneminin süre gideceğini gözlüyoruz. O nedenle partimize hem güçlü bir barış hareketi, hem de güçlü bir demokrasi hareketi olarak inşaa edeceğiz. Sadece partiler düzeyinde değil, topluluklar düzeyinde de kadınlar, gençler aleviler, demokrat Müslümanlar ve ekolojik mücadele yürütenlerle partimiz iş birliği içinde olacak. Asla şunu yapmayacağız. Partimiz herhangi bir biçimde maceracılığın bir parçası olmayacak. Demokratik siyasi çizgisinde devam edecek. İkincisi de bunu yaparken AKP\'nin emir ve buyruklarıyla yönetilen bir parti olmayacak. HDP\'nin siyasi desteği en son yapılan 1 Kasım\'dan buya 1 puandan fazla artmış durumda. Türk siyasetinde işgal ettiğimiz yeri sağlamlaştırarak devam edeceğiz. Biz her türü siyasi denklemin vazgeçilmez bir parçası olarak siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Ant içtik Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını sağlayacağız. Aynı mücadeleyi CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bundan sonra tutuklanan vekiller içinde vereceğiz. Özgürlük mücadelemiz devam edecek şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi