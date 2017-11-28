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(Görüntülü Haber) HDP il binasına yapılan saldırıda 2 sanığa beraat 1 sanığa 15 ay hapis

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, DHA) KAYSERİ'de 15 askerin şehit düştüğü bombalı saldırı sonrası HDP İl Binasına yapılan saldırı ile ilgili açılan davada yargılanan 3 kişiden ikisi beraat ederken, bir kişi de 15 ay erteleme ceza aldı

28 Kasım 2017 15:24

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, DHA) KAYSERİ\'de 15 askerin şehit düştüğü bombalı saldırı sonrası HDP İl Binasına yapılan saldırı ile ilgili açılan davada yargılanan 3 kişiden ikisi beraat ederken, bir kişi de 15 ay erteleme ceza aldı. Mahkeme bu cezayı da hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Davayı HDP Van milletvekili Lezgin Botan da takip etti.17 Aralık 2016\'da 1.Komando Tugayından çarşı iznine çıkmak üzere bindikleri otobüste yaşanan bombalı saldırı sonucu 15 askerin şehit olduğu 54 askerin ise gazi olduğu saldırının meydana geldiği gün, Merkez Melikgazi İlçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan HDP İl binasına bir grubun yaptığı saldırı ile ilgili açılan dava Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık sıfatı ile yargılanan Celal Topuz, Kamil Ulu, Yenel Kılıçaslan davaya katılmazken, müşteki sıfatı ile HDP İl Başkanı Cezvet Işık katıldı. Davayı HDP Van Milletvekili Lezgin Botan\'da takip etti. HDP İl Başkanı Cezvet Işık verdiği ifade de Sanıklardan şikayetçiyim. Parti\'ye yapılan saldırıda sadece bu üç sanık yoktu. Maddi zararımız vardır ve karşılanmasını talep ediyorum. Görevde ihmali bulunanlardan da şikayetçiyim dedi. Yargılama sonunda hakim sanık sıfatı ile yargılanan Kamil Ulu, Yenel Kılıçaslan\'ın beraatine, Celal Topuz\'a Mala zarar vermek suçundan 5 ay, Konut dokunulmazlığından 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı hükmün açıklamasını geri bırakarak davayı bitirdi.

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