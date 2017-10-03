(Görüntülü Haber) HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Tunceli'de aşure dağıttı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Tunceli\'de\'de HDP İl Başkanlığı ve Demokratik Alevi Derneği\'nin birlikte düzenlediği aşure etkinliğine katıldı. Kemalbay, bugüne kadar Muharrem yasının tutulmasının aslında bir tarih bilincinin bugüne taşınması olduğunu söyledi. HDP Tunceli İl Başkanlığı ve Demokratik Alevi Derneği\'nin 12 günlük Muharrem Oruçları\'nın dün bitmesi ile birlikte bugün düzenlenen aşure etkinliğine, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Milletvekili Alican Önlü ve bazı Parti Meclisi üyeleri katıldı. Sanat Sokak\'ta düzenlenen Aşure dağıtım etkinliğinden önce konuşan HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay, Muharrem yasının bugüne kadar tutulmasının bir tarih bilinci olduğunu belirterek, \"Bugüne kadar Muharrem yasının tutulmasıda aslında bir tarih bilincinin bugüne taşınmasıdır aynı zamanda. Çünkü, tarih hep bu mücadeleye tanıklık etti ve her zaman direnenler zalimlere karşı, yezitlere karşı mücadeleyi yükselttiler\" dedi. Cezaevlerinde bulunan eş genel başkanları, diğer parti yöneteci ve üyelerine de selam gönderen HDP\'li Kemalbay, \"İstediğimiz şey, Türkiye\'de tam da Dersim\'de sizlerin kurduğunuz bu yaşamın, kimliklere saygılı, emeğe saygılı, kadınlara saygılı, doğaya saygılı, bu mücadeleci, bu güzel yaşamın tüm coğrafyamıza yayılmasıdır. Barışın ve birlikte güzel bir geleceğin, el birliğiyle güzel bir geleceğin elbirliğiyle kazanılması bizim isteğimiz bu. HDP olarak kardeşçe barış içinde yaşanması birlikteliğini savunuyoruz ezelden beri\" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardında Alevi Dedeleri\'nin dualarından sonra HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve diğer parti yetkilileri, sanat sokağında toplanan yüzlerce kişiye Aşure dağıttı.