(Görüntülü Haber) HDP, AYM önündeki 'adalet nöbeti'ni sürdürdü

Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi (AYM) önünde \'adalet nöbeti\'ne başlayan HDP\'li milletvekilleri, bugün de AYM binası önüne gelerek, nöbete devam etti. HDP Sözcüsü Osman Baydemir, \"Özü itibariyle burada bulunuşumuz, siyasi iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kaldırma girişimi, çabasıdır\" dedi. AYM önünde bir araya gelen HDP\'li milletvekilleriyle bir grup partili, burada basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan HDP Sözcüsü Baydemir, \"\'Adalet talebi\' çağrısıyla Anayasa Mahkemesi önünde başlatmış olduğumuz nöbetin üçüncü günüde bir kez daha bu ülkenin aydınlık geleceği için, insanlarımızın eşitçe, özgürce, kardeşçe bir arada çatışmasız bir yaşamı başarabilmeleri ve barışı gelecek nesillere miras olarak bırakabileceğimiz bir direnişi ortaya koymak adına bugün buradayız\" dedi. Konuşmasında, \"Bütün kamuoyunda tutuklamalarının sebebinin şiddet olduğu, tırnak içerisinde söylüyorum \'terör\' olduğuna dair bir yalan propaganda var\" diyen HDP Sözcüsü Baydemir, şöyle devam etti: \"Bugün burada Anayasa Mahkemesine sunmuş olduğumuz klasörlerin bazılarını buraya getirdik. Gelin hep birlikte bakalım. Bütün bu fezlekelerin bu iddiaların ortak bir özelliği var. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 yılında yapılan açıklamalar veya aktiviteler. Peki ne zaman bunlar fezlekeye dönüşmüş. Ne zaman bu açıklamalar yargıya gönderilmiş, AKP Genel Başkanı Erdoğan\'ın siyasete dizayn verme, muhalefeti susturma amacıyla yargıya yapmış olduğu çağrılardan sonra\" HDP Sözcüsü Baydemir ve beraberindeki grup, açıklamanın ardından AYM karşısında bulunan park içerisinde bekleyişini sürdürdü.